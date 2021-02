Afirman que más de 25 comunidades quieren que Miki Verón deje de presidir Asuntos Guaraníes

POSADAS. “Hace 20 años que venimos luchando para que se cambie el director”, sentenció Orlando Cabrera, el segundo cacique de la aldea Perutí y vocero de un importante grupo de caciques que se manifestaron este jueves frente a Gobernación, exigiendo que el presidente de la Dirección de Asuntos Guaraníes, Arnulfo “Miki” Verón, de un paso al costado y deje el cargo que detenta desde principios de siglo.

“Ya no es que queremos preguntar, le exigimos al gobierno que cambien al director. Hace más de 20 años que está haciendo problemas internos. No hay buena predisposición de Asuntos Guaraníes, no hay ayuda en la escuela, en salud y en todas las cuestiones que son necesarias en la comunidad. Estamos abandonados de Miki Verón y Asuntos Guaraníes. Dicen que es nuestra oficina pero hasta ahora no tenemos respuestas ni ninguna ayuda”, fustigó el segundo referente de la comunidad Perutí.

Según el segundo cacique, en la protesta de este jueves, “son más de 25 comunidades”, las que están representadas por sus caciques “que vinieron a participar”. “Hace más de un año que venimos luchando por este tema. Ahora se nos hace más difícil por el tema de la pandemia. No podemos juntarnos mucho. Hacemos todo lo posible para juntarnos. No tenemos movilidad disponible y eso nos hace más difícil luchar. Y que los caciques se acerquen a la capital de la provincia”, puntualizó el referente de Perutí.

De acuerdo con Cabrera, ya presentaron tres notas solicitando que “que se vyaa ‘Miki’ Verón, uno de los funcionarios de peor imagen del gabinete provincial. Finalmente, habrían conseguido una audiencia con el gobernador Oscar Herrera Ahuad.

En un momento saliente de la entrevista, Cabrera planteó que debería ser un mbya quien presida la Dirección de Asuntos Guaraníes. “Si nosotros sabemos manejarnos entre nosotros, por qué no podemos tener un cargo de director de Asuntos Guaraníes”, expresó Cabrera, y agregó: “Conocemos nuestros problemas, por qué van a venir la gente” externa a las comunidades.

“Queremos uno que sepa la problemática de todas las comunidades”, sostuvo.

Para Cabrera, los problemas que padecen las comunidades son la falta de acceso al agua potable, el bajo nivel en salud y en educación. “Queremos el apoyo del gobierno y que nos den las herramientas necesarias para trabajar y para que nuestros chicos puedan estudiar”, sentenció el joven cacique.

Cabe recordar que la DPAs tiene un presupuesto asignado para 2021, superior a los 70 millones de pesos y que la esposa de “Miki” Verón, es la Ministra de Derechos Humanos. Es decir, el matrimonio que conforman “Miki” y Graciela “Chela” Leyes, definen la ejecución de un presupuesto de $328.763.000, el correspondiente al ministerio.

Desde luego, en las décadas en que Verón se desempeña en el cargo, la situación económica y territorial de los mbya se ha venido deteriorando a paso sostenido. Así opinan numerosos caciques y ONGs dedicadas a la cuestión mbya en Misiones.