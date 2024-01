Cacho Ozeñuk: “en la provincia, con estas políticas, no tenemos futuro en el agro”

Imagen ilustrativa

El productor yerbatero de San Vicente, Ángel “Cacho” Ozeñuk, brindó una entrevista radial a FM Top, donde habló de las movilizaciones que vienen haciendo los productores en reclamo por la situación del sector. Además, recalcó la necesidad de que la provincia tenga una política agraria seria.

“Tenemos dos parámetros, una por el Indec, una por la tasa de interés de Banco Nación del 110% anual o Banco Macro y tenemos lo que pide San Pedro, un ejemplo que son 505 pesos, no menos de eso”, explicó.

Y agregó: “hicimos una movilización en San Pedro, donde hubo una concurrencia muy importante y el miércoles tenemos en el polideportivo del kilómetro 212 de Salto Encantado”.

“Es una situación, que nos toca muy de cerca y sobre todo a los intendentes, porque es el producto madre de la provincia de Misiones”, expresó Ozeñuk.

Asimismo, reveló la situación que atraviesan hoy los productores: “no puede asumir los gastos que tiene la chacra con estos precios miserables, subió el seguro, la técnica, las patentes, combustible, no directamente el productor, estamos re contra mal”.

En esa línea, cuestionó la política agraria de la provincia. “Si tuviéramos un gobierno que se preocupe por los productores misioneros, no estaríamos como están hoy. No hay una política agraria seria en la provincia de Misiones”, afirmó Ozeñuk, tomando como ejemplo el ingenio azucarero de San Javier que hace tres años no levantan la cosecha.

“En la provincia de Misiones, con estas políticas que tenemos, no tenemos futuro en el agro. En el caso mío, que soy pequeño productor, puedo asegurar que 200, 300 mil kilos de yerba no es nada sencillo mantener, porque hay un montón de consecuencias, gastos y cosechas una vez por año. A nuestros hermanos tealeros, por ejemplo, los que le hicieron ahora en esta última cosecha de té, le mandan tirar el té abajo, hicieron inversiones de abono, tiraron todo abajo”, declaró Ozeñuk.

“Con esta movilización que estamos haciendo ahora, creo que van a traer repercusión en la provincia. Esperamos en Salto Encantado no menos de 560 personas, después nos vamos a Concepción de la Sierra”, declaró en referencia a la convocatoria prevista para los próximos días.