Bacigalupi: “Lamentablemente los chicos ingresan al agua sin el acompañamiento de adultos”

POSADAS. Para el director de Seguridad Acuática Franco Bacigalupi, continúa siendo un grave problema que los niños y adolescentes ingresen a arroyos y ríos en Misiones, sin la supervisión de un adulto. Y lo dijo en el contexto del fallecimiento de Nicolás F., de 12 años, este lunes en el arroyo Tuichá de Oberá.

Consultado sobre el caso, el funcionario renovador aclaró que “se está esperando las pericias” para determinar si el fallecimiento del chico, efectivamente fue por asfixia por inmersión. “Lamentablemente los chicos ingresan al agua sin el acompañamiento de adultos. Y tenemos que entender que Misiones tiene arroyos, ríos y charcos por todos lados. Hemos perdido mucho lo que (sucedía) antes, aquello del abuelo o el tío, que más o menos te enseñaba a nadar. Hoy no tenemos eso. Y los chicos no tienen esa capacidad de poder pelearla. Y poder disfrutar sin pasar estos accidentes (fatales)”, reflexionó Bacigalupi.

En cuanto a si el lugar debería haber contado con un guardavidas, junto a elementos de seguridad, Bacigalupi se mostró cauto. “Hay que ver. Ya sea una concesión, el municipio debe habilitar primero el lugar, si está apto. No conocemos la zona. Imaginemos el Tabaí. Tiene una parte de cascada que no está apta y no está habilitada. Tiene que tener varios ítems para hacerlo apto. Hay lugares que tienen playa, pero al metro” de la costa y hay una profundidad de 5 metros “y estos lugares no están habilitados. No conozco el lugar”, reiteró Bacigalupi sobre la zona del arroyo Tuichá obereño, en donde falleció Nicolás.

Según lo que pudo saberse del caso, el niño ingresó con otros chicos en el arroyo en cercanías del Complejo Ian Barney, este lunes. Se ahogó pero uniformados pudieron recuperar el cuerpo. Aunque no lograron reanimarlo.

Carencia de guardavidas certificados en Misiones

En cuanto al problema de la provincia por la falta de guardavidas habilitados, Bacigalupi reveló que están trabajando “bien” con los municipios, “si bien este año nos está costando el tema de los guardavidas, porque muchos no aprobaron la reválida por haber estado mucho tiempo parados. Nos está costando, todos los municipios están adheridos a la ley y es necesario dar seguridad”, comentó.

Repreguntado, Bacigalupi explicó que para que un municipio se adhiera a la Ley provincial de Seguridad Acuática, “lo principal es tener guardavidas”. “Hay ordenanzas de municipios que permiten que un profesor de educación física o persona idónea (cumpla la función de guardavidas) Lo ideal es que el guardavidas haya cursado y tenga un título”, señaló.