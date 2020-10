Beck: “Hay que hacer cumplir a las empresas de transporte, para que no viajen los pasajeros abarrotados”

ANDRESITO. Tras la detección de unas 150 personas en una fiesta clandestina en la mencionada comuna, el intendente renovador Bruno Beck exigió sanciones más duras contras los infractores e inclusive, llegó a pedir escraches en las redes sociales para los irresponsables que no están cumpliendo con las normas provinciales y nacionales para evitar la propagación del coronavirus (Covid-19).

Además, sostuvo que “hay que hacer cumplir a las empresas de transporte, para que no viajen los pasajeros abarrotados”.

Consultado sobre la fiesta clandestina en la que encontraron a más de un centenar de personas en su comuna, Beck explicó: “Los demorados fueron los que tuvieron los vehículos. Mucha gente se pudo escapar por el monte”, expresó.

“La gente no toma conciencia y está cansada de todo esto. Desde el Estado tenemos que agudizar el ingenio y aplicar sanciones”, manifestó Beck, insistiendo en que en la práctica “no hay sanciones” para los infractores de normas de distanciamiento social, que aumentan las posibilidades de nuevos contagios de coronavirus. “Hay algún desubicado que piensa que esto es una joda. Las sanciones tienen que venir”, insistió.

Beck pidió sanciones más duras a los infractores

“También estoy cansado del barbijo y del alcohol en gel, pero lo mantengo. Todos estamos cansados, pero hay que respetar a la gente que cumple. Si dejamos pasar las fiestas clandestinas y no cumplimos los protocolos, estamos errando”, se quejó el alcalde renovador. Y en esta línea, remarcó: “No es justo que nos estamos cuidando corramos riesgo por los que no se cuidan”.

Para Beck, la ausencia de sanciones fuertes para las personas que acuden a fiestas clandestinas, o infringen el decreto presidencial de aislamiento preventivo, “es algo que tenemos que corregir”. “Sin lugar a dudas”, el aumento de casos “tiene que ver con los incumplimientos”, dijo.

El alcalde recordó a la población que “están prohibidas las reuniones sociales, las reuniones de más de 10 personas, los casamientos y cumpleaños. Me parece injusto que los que violan la normativa, no pase nada”, reiteró Beck, advirtiendo que “los organismos que controlan están cansados de que no pase nada” con los infractores. “Es como que su trabajo no sirve”, acotó.

“El aumento de casos es preocupante y se va a seguir potenciando”, recalcó Beck.

Habló de la aglomeración de personas en colectivos urbanos

Consultado por MisionesCuatro, respecto del problema que representa el incumplimiento del distanciamiento social y los protocolos Covid-19 en el transporte urbano de pasajeros, Beck opinó: “Hay que hacer cumplir a las empresas de transporte, para que no viajen los pasajeros abarrotados”.

“Por supuesto que es difícil, pero están los protocolos y para eso se habilitan las líneas (de colectivos), los comercios y las industrias”, subrayó el alcalde sobre el grave problema de la aglomeración de pasajeros en colectivos del Grupo Zbikoski, el monopolio del transporte en el Gran Posadas y uno de los principales aportantes a las campañas políticas de la Renovación.

Según Beck, en Andresito tienen un transporte urbano que cumple con todas las medidas de bioseguridad.

Por otra parte, el alcalde reveló que cuentan con unas 50 camas para quienes contraigan coronavirus (Covid-19) en Andresito, que necesiten cuidados intermedios y no puedan ser hospitalizados. “A través de la Cooperativa de servicios públicos tenemos 50 camas disponibles”, confió el intendente. Para los pacientes que requieran respirador, la orden es que los de la zona de Andresito, sean derivados al Samic de Eldorado, según precisó Beck.