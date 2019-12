Aclaran que el bono a docentes no suple el congelamiento de sueldos

POSADAS. Mariana Lescaffette, secretaria general del SEMAB (Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo), en diálogo con Misiones Cuatro, expresó su preocupación de cara a las proyecciones salariales del 2020 y aclaró su posición respecto del bono de $5.000 –no remunerativo-, anunciado por el gobierno provincial para Enero.

De acuerdo con la sindicalista, su crítica “no es al bono en sí, ya que nadie rechaza un dinero que va al bolsillo del trabajador. El tema es si consideramos que desde febrero de este año que está terminando, no hubo más aumentos al básico. Y cualquier plata que hubiere para aquellos que tienen de 1 año para arriba de antigüedad. Ahora bien, no considerar aumentos al básico provoca un achatamiento en la pirámide salarial”, alertó Lescaffette.

“Es injusto. Porque quedan con sueldos similares una persona que recién se inicia con alguien que tiene 20 o más años de ejercicio, es decir: 20 años no significan algo concreto en el escalafón docente”, fustigó.

Esto genera preocupación en el sector docente, puesto que los sueldos más considerables no superan los 30 mil mientras. Según las estadísticas oficiales, la canasta básica familiar se encuentra por encima de 38 mil pesos.

Con respecto a este problema, Lescaffette denunció: “Estamos en una situación complicada porque cualquier instituto de medición Nacional establece que ningún docente o ningún trabajador puede cobrar menos que esa canasta básica porque se considera que estaría por debajo de la línea de pobreza y entonces es así como estamos hoy, sobre todo en los escalafones más bajos”, sentenció.

Sobre los cambios de gestión en la política de educación

En relación a este asunto, la secretaria general del SEMAB sostuvo que “es llamativo, por lo menos discriminatoria la situación, porque nosotros estamos en paritaria nacional y no nos sientan como a otros sindicatos y como representantes de Misiones deberíamos haber recibido la convocatoria a participar de las mesas de discusión”.

Asimismo, añadió que “si no se convoca a tiempo a los gremios docentes después llegamos a marzo con una situación de conflictividad y no sabemos si empiezan o no las clases”.

Por otra parte, también recalcó que a nivel provincial “es lamentable que no haya intención de diálogo. Y hablo de un diálogo constructivo que vea las necesidades y pueda avanzar en un acuerdo salarial. Pero también en cuestiones que hacen a la capacitación, formación, y la educación en general. Porque como dijo el ministro recién asumido, hay mucha pérdida de matrícula y nosotros no somos los únicos responsables del sistema educativo, hay una cuestión macro que debe ser acompañado por el gobierno nacional”, remató.