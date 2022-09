Bullying y golpes a un niño en Escuela 689: Irían “hasta las últimas consecuencias” contra los directivos y la docente

ELDORADO. El escándalo por el caso de bullying ocurrido dentro de la Escuela 689 “Pionero Roberto Lowe”, que fuera filmado y viralizado, podría derivar en graves sanciones a directivos y a una docente, presuntos responsables de lo ocurrido, que derivó en una intervención del Consejo General de Educación y del Municipio de Eldorado.

En diálogo con el programa Previa Informativa, el periodista local Hugo Gauna brindó precisiones sobre el caso, confirmando que la víctima no quiere volver a la escuela y que las autoridades educativas avanzan con la investigación, para determinar responsabilidades de la docente “que aparentemente no estaba en el aula” al momento de la agresión de niños de 12 años de edad, uno de los cuales filmó el hecho.

Según Gauna, “extraoficialmente” autoridades provinciales habrían señalado que irían “hasta las últimas consecuencias” con los responsables institucionales, la directora Graciela Arzamendia y la Vicedirectora Rosana Nancy Da Luz.

Gauna comentó a este medio que el caso se hizo público por la viralización del video por padre de un alumno que acude al establecimiento, “para que esto se frene”. Ese video se habría hecho viral el viernes pasado –en medio del asueto por el Día del Maestro- y el mismo día, la madre de la víctima, radicó la denuncia ante la Comisaría Seccional 2ª de Eldroado, de acuerdo con lo revelado por el periodista.

“Rápidamente, desde el departamento de Niñez y Adolescencia, pudieron asistir a Benjamín, de 12 años de edad”, sostuvo Gauna.

La familia sospechaba de algo y la víctima no quiere volver a la Escuela

De acuerdo con sus datos, la familia del niño “venían sospechando” de que algo ocurría con el chico, “porque bajó las notas en la escuela. Y pensaban que era a causa de un celular que le habían regalado”, dijo el periodista.

Sin embargo, “un día (Benjamín) vino con el labio golpeado. La mamá se acercó a la directora y no tuvo respuesta. Hoy Benjamín no quiere ir más a la escuela. Está teniendo clases particulares con una docente en su casa”, reveló Gauna, insistiendo en que no se debe buscar culpables entre los niños agresores, que son chicos de 12 años de edad.

“La supervisora escolar Miriam Silva, nos decía que se apunta a que los chicos tomen conciencia de lo que ocurrió”, subrayó Gauna. No obstante, “por otro lado, dato extra oficial, se va a ir hasta las últimas consecuencias con los responsables, en este caso directores y con la propia docente, que, al parecer, no estaba en el aula cuando ocurrió esto”, enfatizó el periodista.

Ante la consulta sobre si pudo haber indicios previos a la agresión filmada, Gauna comentó que “algunas madres decían que podría haber abuso de autoridad de docentes en esa escuela. Por ahora no hay casos concretos. Pero hay muchos rumores de que no es la primera vez que ocurría. Y madres que decían que les pasó lo mismo. Acá deberían ver qué fue lo que ocurrió”, acotó Gauna.

Una respuesta institucional frente al hecho, que llega luego de tres marchas

En este sentido, el periodista se refirió al comunicado de la Dirección de la Escuela 689, en que “sostienen que van a continuar investigando y llegar a una solución que satisfaga a todos”.

Respecto de la intervención de la sociedad, con una marcha de la comunidad frente al establecimiento, Gauna confirmó que, en realidad hubo varias movilizaciones por la falta de respuestas. A la marcha del viernes pasado, le siguió una “movilización del lunes, y como no tuvieron respuestas, hoy hicieron otra frente a la Secretaría Escolar en el kilómetro 8 de nuestra ciudad. Si el establecimiento no sólo da intervención rápidamente al damnificado y hace un tratamiento multidisciplinario con los chicos… pero no los hizo. Recién este martes, emite un comunicado el establecimiento. En todo este tiempo hubo mucho silencio y no hubo una voz oficial”, destacó Gauna.

“Recién hoy la mamá (de Benjamín) pudo hablar con la directora en privado”, reveló el periodista.

Por último, Gauna insistió en que las medidas deben avanzar sobre las raíces del conflicto, y no contentarse con medidas aisladas. “Uno cuando ocurren estas cosas, quiere un accionar rápido. Si estuvieron actuando psicólogos de la Dirección de la Niñez del municipio. Pero el problema es de fondo, no se va a solucionar con una u otra medida”, sentenció.