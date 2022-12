Caso Javier Silva: no rastrillaron la casa de la familia del joven que trató de matar a su hermana

SAN JAVIER. La oscura desaparición de Javier Silva, uno de los hermanos de la adolescente de 17 años que denunció que fue salvajemente golpeada y enterrada viva por su ex pareja, sigue causando estupor en la comunidad de San Javier, y en particular a su familia, que no cuenta con ninguna pista o rastro de lo que pudo sucederle al muchacho, que desapareció de la chacra donde residía, a escasos kilómetros de donde vive la familia del acusado de intento de femicidio.

“Seguimos esperando noticias y que mi hermano aparezca con vida”, expresó Miguel Silva, hermano del desaparecido Javier y de la adolescente que sobrevivió a un intento de femicidio –según su denuncia. Javier reside con su padre en una casa del Lote 21 en San Javier y Miguel los fue a visitar el domingo pasado, el día de su desaparición. “Trabajo en Posadas y ese día me fui a pasar con mi familia para verlos y ver cómo estaba mi hermana. Llego a la chacra, hicimos un asado todos juntos”, contó Miguel al Noticiero Central de MisionesCuatro este miércoles.

Según Miguel, su hermano estaba un poco inquieto, depresivo y algo ofuscado, la última vez que lo vio hasta la fecha, el domingo passado. “Le noté un poco raro, como con ansiedad. Estaba un poco nervioso, es como que estaba airado con la gente que agredió a mi hermana”, reveló el hombre, recordando que su hermana “apareció casi muerta, toda ensangrentada. Fue algo tremendo”, rememoró.

Ante la consulta, Miguel sostuvo que la desaparición de Javier se produjo alrededor de una semana después del intento de femicidio.

En cuanto a las versiones policiales que indican que habría habido una discusión previa a la ausencia de Javier, su hermano las descartó de plano. “No mi hermano no era un chico de pelear, no hablaba casi. Es cerrado y tranquilo, nunca tuvo peleas con nadie. No hubo ningún problema, lo único es que estaba ansioso y bajoneado”, reveló.

Uno de los hallazgos misteriosos que se produjo en los últimos días, fue una carta, al día siguiente de la desaparición. Aunque no se sabe si realmente la escribió Javier o fue escrita por alguien que la implantó en su vivienda. “Encontramos una carta en la que decía que le quería a mi mamá y mi papá. (Decía) gracias por la vida que le dieron y que los ama. Pero no sé si fue él, no se sabe”, planteó Miguel, con un manto de sospecha sobre esa supuesta carta en tono de despedida.

“Alguien le hizo algo, no entiendo cómo pudo desaparecer sin dejar rastro. En la chacra hay mucho monte y es grandísimo. Ese día había carrera de bicicletas y gente (en la zona)”, detalló Miguel, informando que el joven desapareció a las 12.43 hs. de ese domingo. “Estaba en una sombra donde solemos tomar mate y tereré. Estábamos charlando con él, estaba ansioso y le preguntamos por qué estaba así, pero no quiso decirnos. Me voy a dormir una siesta, quedó mi señora y mis hermanos, la que sufrió la agresión, también estaba ahí”, relató Miguel.

Fue entonces cuando Javier dijo “voy a tomar agua afuera de la casa. Al principio no le dieron importancia. Pero pasó media hora y empezaron a buscarlo”, detalló el hermano del joven desaparecido.

Ante la consulta de este medio, Miguel llamó la atención sobre otros indicios que descartarían la huida por motus propio. “El celular estaba apagado, es algo que no se puede entender. Hicieron rastrillaje (en el monte), la Gendarmería, trajeron un dron y nada. No encontramos celular, rastro ni nada. Lo raro es que dejó la moto y él la mezquina. Si se hubiese ido, se hubiese llevado la moto”, puntualizó el hombre, añadiendo que su hermano había aprobado todos los exámenes para ingresar en el Ejército Argentino. “Es conocido por todos en la zona”, aseguró Miguel.

En el tramo saliente de la entrevista, Miguel reveló que la policía y la Justicia no ordenaron rastrillar la zona donde reside la familia del acusado de golpear y tratar de enterrar viva a su hermana. “No fueron allí. Dicen que no pueden ir, que no pueden hacer un rastrillaje porque no tienen pruebas. Viven a 7 kilómetros. No los acuso, pero es sospechoso”, manifestó Miguel Silva. Y remarcó: “No iba a desaparecer sin dejar un mensaje, ni nada”. Finalmente, Miguel reveló que la policía estuvo interrogando a un primo menor de Javier, “el único que andaba con él, que dice que no tenía planes de irse a otro lado”.