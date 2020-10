Coronavirus en la justicia: Estiman que el contagio no se dio en el área laboral

POSADAS. El fin de semana, se confirmó tres casos de coronavirus en trabajadores judiciales, dos en Oberá y uno en Posadas. Por tal motivo, el Poder Judicial de la Provincia decidió tomar nuevas medidas, como suspensión de audiencias, el regreso a la modalidad de teletrabajo, entre otros.

En ese contexto, Juan Manuel Fouce detalló: “son tres casos, uno en el Laboral 4 de Posadas, otros dos en Oberá, en el Instrucción 2 y en el Civil 1. En razón de ellos, los abogados que han tenido contacto con el personal del juzgado, tendrán que tomar medidas de aislamiento”.

Asimismo, el presidente del Colegio de Abogados dijo que hay mucha preocupación en el sector, debido al aumento de casos de Covid-19 en la provincia.

Con respecto a cómo se habrían contagiado de coronavirus los empleados judiciales, Fouce supone que no se originó en el ámbito laboral: “estimo que el origen del contagio no es el trabajo, sino, su vida doméstica, no es producto de su actividad laboral, como le va a pasar a muchas actividades. Lo que sí, al estar trabajando y compartir la actividad laboral con otras personas se produce el riesgo de contagio, como es el caso de los juzgados”, declaró el letrado.

En ese sentido, dijo que los juzgados permanecerán cerrados del 5 al 9 de octubre.