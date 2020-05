Covid-19: fuerte repudio de enfermeros a Alarcón por sus dichos sobre contagios

POSADAS. Tras la dura réplica de delegados de Enfermería y de Instrumental Quirúrgico del Hospital Madariaga, trabajadores sanitarios cargaron con dureza contra el Ministro de Salud Oscar Alarcón, por tratar de responsabilizar a los propios empleados de los contagios de Covid-19 en el sector. “Que se haga cargo de la falta de Equipos de Protección Personal”, sentenciaron.

En diálogo con MisionesCuatro esta mañana, la enfermera Carina Chávez dijo ue vienen realizando distintos reclamos a la patronal aún antes de la pandemia del nuevo coronavirus. Pero hora “nos aqueja y nos duele a la familia de la Salud Pública, son las declaraciones de este señor ministro. Estamos en una situación donde el personal de la salud se encuentra constantemente discriminado. Incluso no nos traen comida pese a estar hasta 16 horas de turno. Y escuchar que la cabeza de Salud Pública haga semejante declaración, nos deja muy molestos”, lanzó Chávez sobre las declaraciones de Alarcón.

Dura respuesta de los trabajadores al ministro

El ministro había intentado justificar la alta prevalencia de personal de la salud infectados en Misiones –son 8 de los 25 casos confirmados-, diciendo que hubo “un posible descuido de los trabajadores a la hora de utilizar el equipo de resguardo”. Este planteo fue repudiado por los trabajadores y, según Chávez, se da algo similar a lo que ocurre con las víctimas de violencia de género revictimizadas por las instituciones, cuando descreen en sus denuncias.

“El trabajador está exponiendo su vida. Está dejando a su familia y está sometido a un montón de cargas, económicas y emocionales. Y ahora es el responsable de haberse contagiado. Esto genera molestia en la gente. En otras provincias el personal ha sido agredido por la población”, alertó Chávez.

En esta línea, la enfermera pidió a Alarcón, que se haga cargo de su responsabilidad por no asegurar los elementos a los trabajadores, para evitar los contagios de Covid-19. “Los Equipos de Protección Personal (EPP) no son lo adecuados para trabajar”, denunció.

Foto ilustrativa

Que Alarcón use el equipo de los enfermeros en los hospitales

Por su parte, Alberto amaro aseguró que los EPP con los que cuentan los trabajadores sanitarios misioneros, “son fabricados y no comprados. Tuve que gastar más de 11 mil pesos para un equipamiento adecuado. Todo el que está equipado acá en el Hospital de Pediatría, es porque gastó de su propio bolsillo. El ministro dice que no usamos el equipo (correctamente). No tenemos los equipos (EPP), nos han dado equipos caseros. Y te dicen que no necesitas que lo que te dan”, bramó el enfermero.

Al respecto denunció que no los están proveyendo de los barbijos N95, los únicos que protegen al personal médico en ambientes de alta circulación viral, como los hospitales. “Tenés que comprarlos vos todo tu equipo, los N95, los mamelucos. Y la situación salarial no mejoró. Lo que aumetó son las horas extra. Tenemos que trabajar más”, puntualizó.

Sobre el final de la entrevista, Chávez retomó la palabra y pidió a los directores y jefes de servicios, “que se expongan ellos y si el ministro tiene miedo de contagiarse, que envíe a un representante. Pero que usen el equipo que usamos nosotros, y sufra la realidad que vivimos día a día”, sentenció.