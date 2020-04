Cuarentena: en radio “tenemos una caída de una publicidad por día”

MONTECARLO. “Es un drama conseguir publicidades, en septiembre cumplimos 25 años de hacer mi programa de radio y es la primera vez que tengo angustia”, manifestó Amílcar Berón, productor radial y periodista de Montecarlo, en diálogo con MisionesCuatro esta mañana.

“Tenemos una caída, en promedio, de una publicidad por día, un cliente por día. Hay sueldos que pagar y compromisos asumidos”, contó el periodista, insistiendo en que la cuarentena obligatoria, sumada a la presión fiscal, pone en riesgo la continuidad de su trabajo.

Según Berón, para achicar costos, en estos momentos redujo su equipo periodístico al mínimo, pero de todas maneras, se encuentra muy angustiado por la incertidumbre de lo que podría pasar con la ampliación de la cuarentena y el parate económico. “Estoy sólo con el operador. Trato de no angustiarme porque tengo miedo de enfermarme”, reveló Amílcar, y añadió que periódicamente recibe reclamos de deudas de bancos y de la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos)

Críticas a la AFIP

Un párrafo aparte dedicó el periodista a la política impositiva de la AFIP, que se mantiene pese al cambio del color político del gobierno. “Hace un par de años, tuvimos una buena venta de publicidad y facturamos todo. Eso hizo que la AFIP me eleve de categoría. Me puso en una categoría altísima que no se condice con la situación”, se quejó Berón.

“Me pusieron en la categoría de empleador por la facturación y me pusieron una multa que tuve que refinanciar para seguir facturando. No quiero ayuda de nadie. Vivo de mi trabajo, pero da mucha bronca (esto)”, manifestó.

Por otra parte, Berón aclaró que como todos los cuentapropistas y emprendedores que participan de las actividades económicas de sus empleados, también está en riesgo de contraer la enfermedad de la Covid-19, cuando se salga de la cuarentena obligatoria. “Somos personal de riesgo porque estamos trabajando”, remarcó, tomando distancia de los grandes empresarios que no tendrán que salir a la calle cuando se retome la actividad.

“¿Qué hacemos dentro de 20 días o un mes? Vamos a estar todos juntos en el Veraz”, ironizó Berón, insistiendo en que el parate económico está endeudando a los pequeños empresarios. “Los gastos fijos están, la luz hay que pagarla. De qué sirve un a prórroga si vas a tener que pagar igual”, remató.