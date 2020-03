ELDORADO. David Sebastián Cardozo (14), el hijo de un pastor, falleció por dengue, según lo sostuvo este martes, Agueda Saenger, la vicepresidenta del Concejo Deliberante de Eldorado, quien también está enferma, con tratamiento paliativo y aislamiento epidemiológico.

En diálogo con MisionesCuatro, la concejala renovadora aclaró que está en reposo, afectada por el dengue desde el viernes por la tarde. Según relató, “a media tarde del viernes tuve los primeros síntomas”, y está con paracetamol para aliviar la fiebre.

“Es terrible el dengue, nadie escapa. Fui a trabajar el viernes y a media tarde sufrí escalofríos y después la fiebre”, dijo la edila. Al ser consultada sobre si se realizó en su caso, el bloque epidemiológico, Saenger, un tanto a la defensiva, aseguró que se realizó el procedimiento, pero “uno anda por todos lados”, por lo que pudo contagiarse de muchas maneras.

Consultada sobre el caso de David Cardozo, la concejala confirmó que conocía al joven y reveló: “En Eldorado se dice que fue dengue”.

“Tal vez, estuvo infectado antes, no lo sé. Yo conocía al chico, es muy triste. Hay mucho dengue y está instalado (en Eldorado). Ya somos dos funcionarios. Ayer hablé con el Director de Cultura, José Duarte, y me dijo que estaba en reposo con dengue. Y al día siguiente me tocó a mí”, puntualizó.

