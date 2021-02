Denuncian que “aduaneros y policías” juegan al fútbol y faltan el respeto a niñas en Bº Miguel Lanús

GARUPA. Una fuerte denuncia se hizo pública este viernes, a través de Graciela Aranda, una vecina del Bº Miguel Lanús, que reside en la zona de calle Malvinas y debe convivir con decenas de sujetos alcoholizados que juegan al futbol de miércoles a sábado y causan temor en las familias y los niños del lugar.

“Son todos mayores, hombres de edad, tienen familia y no respetan. Se ponen a mear en toda la cancha, se empedan, no pasa criatura por acá porque le faltan el respeto. Las niñas no pueden ir al kiosco, son capaz de violarlas. Los ‘falopas’ se paran en las esquinas”, denunció Aranda, en diálogo con MisionesCuatro.

Según la vecina, los partidos de futbol con consumo de alcohol empiezan el miércoles y continúa hasta el sábado. “El hombre que trae la red saca una buena cantidad de guita”, acotó la mujer.

“No me interesa quién se falopee. Pero quiero que respeten a las criaturas y a las personas mayores. Quisiera que entiendan las autoridades, que escuchen lo que pasa en el barrio. Que dejen de calentar silla y que vean lo que pasa en cada barrio con los inocentes”, expresó la vecina al respecto de la situación.

Apuntó a coimas que estarían cobrando policías

Según Aranda, no hay niños o jóvenes que jueguen al futbol en la cancha en cuestión. “Sólo los grandes juegan, los aduaneros, los gusanos de la policía y todos los podridos grandes. Fui presidenta de un montón de mujeres (de una asociación) de la EBY, sé todo. Cómo roban estos podridos”, sentenció.

“El intendente se tiene que poner las pilas, el presidente del barrio no sirve. Si tenés una ONG hacé lo que tenés que hacer. Es un barrio abandonado donde no hay agua y cloacas, pero ellos vienen a jugar a la pelota”, cuestionó Aranda, quien apuntó a la presunta connivencia policial. “Cuando están (en la cancha) llamas a la policía ellos le dan plata, porque son todos bagalleros e hijos de pu… y así solucionan todo”, reveló.

“Quiero que venga el intendente y que vea lo que es, que no apoye a los sinvergüenzas”, remató.