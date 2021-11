Denuncian que la ruta 213 es intransitable en el kilómetro 83: “Los días de lluvia no se puede salir y no entra la ambulancia”

POSADAS. Catalina Fachinello, una residente de la zona ubicada a la altura del kilómetro 83 de la Ruta 213, denunció públicamente que hace desde 2018 que están reclamando a las autoridades por el entoscado o pavimento, porque los días de lluvia se torna intransitable y ante una emergencia, los vecinos deben contratar un “flete caro” con vehículos de doble tracción, para que los saque del lugar.

“Hace 3 años que pasó Vialidad con las máquinas. En la zona donde estoy yo, no llegaron con el entoscado. Más o menos 5 km antes, cortaron con el entoscado. Y después, no (volvieron) nunca más. Ya no se puede circular más. Los autos se rompen; los días de lluvia no se puede salir. La gente enferma, no se puede sacar (del lugar); la ambulancia no entra y tenes que pagar un flete caro, una 4×4 para que te saque. Es imposible circular”, detalló Fachinello, en diálogo con MisionesCuatro.

Presentaciones formales a la DPV, que no fueron contestadas

Según Fachinello, “presentamos notas a (la Dirección Provincial) de Vialidad con el abogado Armanini, tres veces. En ninguna de esas veces, no nos hicieron caso. No nos dijeron ‘vamos a mirar cómo está la ruta’”, denunció. Repreguntada por este medio, la vecina dijo que “esa ruta figura como asfaltada”, desde hace años.

“Nunca se asfaltaron estos 10 km restantes, sólo hasta el By Pass”, completó.

De acuerdo con la denunciante, “son muchos los vecinos afectados, y muchas las personas que trabajan en esa zona. Y es imposible el acceso. Van con motos, se caen y accidentan. Es un drama”, enfatizó.

Asimismo, Fachinello declaró que los vecinos en el lugar, no disponen de servicio de internet, pese a que está presente el cableado.

Además, la vecina dijo que “cuando para la lluvia tenemos polvo y tierra. El colectivo casi no entra. Cuando llueve, los niños no pueden salir al colegio. No sé cómo hacen los padres con las faltas. La gente no puede salir”, insistió Fachinello.