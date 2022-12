Desgarrador relato de la mamá de Micaela Galeano: “Mi hija tenía 6 años y perdió la vida, pero ¿a quién le voy a reclamar eso?”

GARUPA. La situación que padece Noelia Sosa, la mamá de Micaela Galeano, es desesperante, según confió a MisionesCuatro la joven mamá de dos niños y de la pequeña de 6 años que falleció el pasado 6 de Octubre, aplastada por el muro de contención de una hormigonera del ex barrio San Cayetano, en el municipio que preside el intendente renovador K, Luis Ripoll. Según Noelia, el alcalde no la asistió con nada y cuando pidió ayuda, le enviaron tierra que arrojaron en la zona del desmoronamiento en el que su hija murió “ahogada por tierra y agua”.

La joven mamá de una beba de 6 meses y de un nene de 3 años, confirmó lo revelado por la presidente del barrio: que está viviendo en una casa prestada que deberá dejar, que quedó prácticamente con lo puesto tras el derrumbe del muro de la hormigonera, que no tiene a dónde ir y que el intendente Ripoll y el municipio, no la asistió con nada hasta el momento, a casi dos meses de la muerte de Micaela. Además, hizo público su número telefónico, para quien quiera ayudarla en el difícil trance que atraviesa. Es el 3764-757634.

“Estoy en un lugar prestado, es un terreno donde mi hermano hizo su casa. Pero como a mí me sucedió esto, él tuvo que alquilar. Pero tengo una casa prestada. La señora de mi hermano tuvo familia. Y ellos quieren venir, quieren su casa. No tengo a dónde ir”, aseguró Sosa este miércoles, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro, desde la pieza prestada en el ex barrio San Cayetano (hoy denominado “La Costa”)

En esta línea, Sosa insistió en que no puede volver a lo que fue su casa, tras el derrumbe en el que murió su hija. “Si les muestro cómo quedó mi casa”, es claro “que no puedo estar ahí. Mi terreno está con juicio no tenemos dónde ir”, remarcó.

Al ser consultada sobre lo ocurrido en la madrugada del 6 de octubre, Noelia contó: “Hicieron un muro de contención de la hormigonera y el 6 de octubre, al amanecer, llovía mucho, se desmoronó (el muro) y cayó por mi casa. Mi nena estaba durmiendo y le aplastó. No tuvo chances de salir, no la pudimos sacar y murió aplastada y ahogada con agua y tierra”, rememoró, con la voz quebrada, la joven mamá. Y aclaró: “Nadie vino a ayudarme”.

En duros términos para con la administración del alcalde renovador K, Luis Ripoll, la joven madre aseguró no haber recibido la asistencia que necesita. “Es mentira que el intendente me dio casa porque no me dio nada. Estoy en casa prestada”, reiteró. Asimismo, subrayó que “no tengo algo fijo como para decir, sí, es mío. No tengo plata como para decir me compro una vivienda y se terminó”, dijo.

“Perdí todo, me quedé con lo puesto y gracias a los vecinos y la Iglesia que nos ayudaron y estuvieron ahí”, resumió la joven mamá.

Desde el desmoronamiento letal “tuve muchos problemas. Fui a la municipalidad, hicieron una nota y me trajeron tierra. Pero yo no necesito tierra, sino una casa, un terreno. Trajeron tierra y la tiraron frente al lugar del accidente. Esa fue la única asistencia”, reveló Sosa sobre la actitud adoptada por la gestión de Ripoll frente a lo ocurrido.

“Me decían ‘vení mañana’, ‘vení pasado’ y nunca me asistían”, denunció Sosa.

Actualmente, Sosa está acompañada por la vecinal del barrio que impulsa un pedido para que le cedan un terreno en la zona del barrio que integra el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares), llegando inclusive a desmalezar un lote, aunque se encontraron con la negativa de un conjunto de personas que se consideran dueños de los terrenos.

“Ahora me ayuda la vecina, Itatí (Alfonso, la presidente del barrio) con un terreno que en realidad no es de nadie. Acá se creen dueños (los de la) inmobiliaria y no es así”, lanzó Sosa, mencionando a una supuesta inmobiliaria con intereses en el lugar, a quienes les pidió “empatía”. “No estoy pidiendo porque quiero, sino porque no tengo dónde estar”, subrayó.

Por último, Sosa dejó una reflexión sobre las experiencias vividas y lo que atraviesa en este momento. “Me pasó algo que yo no le desearía a nadie. Mi hija tenía 6 años y perdió la vida, tenía toda una vida por delante, pero ¿a quién le voy a reclamar eso? Está por pasar el año y mi hermano necesita su casa. Yo necesito donde vivir y la municipalidad no se acercó dónde estábamos nosotros. Mandó a la policía y nada más”, concluyó.