Dieron de alta a Joselo Schuap, luego de un mes internado

POSADAS. En la tarde de este lunes, luego de más de un mes de internación producto de complicaciones de un cuadro de coronavirus (Covid-19), el ministro de Cultura Joselo Schuap fue dado de alta. Antes de salir del Hospital Madariaga, el ministro recibió la visita del gobernador Oscar Herrera Ahuad.

Luego de sufrir un cuadro muy complicado y estar internado en Terapia Intensiva, Schuap superó la infección y continuará su recuperación en su casa, de manera ambulatoria. “Estoy vivo gracias a todo el cuerpo médico del Hospital”, dijo Joselo al retirarse junto a su familia.

Asimismo, el músico popular y funcionario renovador agradeció las muestras de afecto recibidas durante su internación.

Se cumplieron casi 2 meses desde que Schuap diera positivo para coronavirus. Es un paciente de riesgo por su condición de asmático. Estuvo 21 días en coma inducido para permitir la intubación endotraqueal, pero logró reponerse y ahora continuará su recuperación de manera ambulatoria.

“Quiero agradecer especialmente a todo el cuerpo médico del Hospital Madariaga, desde los terapistas y kinesiólogos a los camilleros y personal de limpieza, a la doctora Dalila Bühl y cada médico, enfermeras y enfermeros que me atendieron y contuvieron; que me decían ‘fuerza Joselo’ y me dieron fuerza para salir adelante. Después de tanto tiempo, creo que me hice amigo de todos”, expresó según publica PE.

“También quiero dejar un saludo y agradecimiento a Oscar (Herrera Ahuad), más que como gobernador, como amigo, que estuvo todo el tiempo pendiente de mi evolución y acompañando a mi familia mientras estaba realmente complicado”, remató el funcionario.