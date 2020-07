“Hay proveedores que no quieren venir por la Aduana Paralela”

POSADAS. “No hay mercadería y proveedores no quieren venir a Misiones”, dijo el empresario Carlos D’Orazi, quien no dudó en cuestionar la llamada Aduana Paralela de Rentas, este lunes, en la misma jornada en la que la DGR pasó a denominarse ATM (Agencia Tributaria de Misiones).

Que proveedores eviten enviar mercancías a Misiones, por el pago anticipado de ganancias que impone la ATM, “es tan grave como los impuestos en sí mismos que nos vienen apretando bastante”, consideró.

Por otra parte, D’Orazi aclaró que los proveedores trasladan los impuestos de la Aduana Paralela, a los consumidores. “Estas empresas, o no vienen o lo que es peor, nos recargan a los misioneros con este impuesto que ellos alegan no pueden afrontar”, puntualizó el empresario.

En esta línea, D’Orazi insistió en que “en su mayoría absoluta”, los proveedores de otras provincias que operan en Misiones, “nos castigan trasladando el impuesto de Rentas”. “Puedo demostrar que tenemos listas de precios diferentes y en contra”, desafió D’Orazi.

“Hoy no se nota tanto (el desafasaje de precios) porque al no haber tanto flujo de mercadería y tener la frontera cerrada, hoy la gente no tiene otra opción que pagar el precio final indicado. Pero cuando volvamos a lo tradicional, es muy significativo ese incremento que tenemos que soportar los comerciantes. Y de manera indirecta, los consumidores”, sentenció.