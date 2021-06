El CGE se negó a discutir salarios con el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha

POSADAS. En el marco de una “reunión técnica” entre funcionarios del Consejo General de Educación, diputados provinciales y nacionales del oficialismo renovador, junto con referentes del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (Fetel), las autoridades provinciales rechazaron de plano discutir una recomposición salarial y pidieron un cuarto intermedio hasta el 1º de Julio, fecha en la que irían a una nueva reunión con una propuesta salarial concreta.

Según confió a MisionesCuatro, Estela Genesini, una de las participantes de la reunión, en principio se debatió sobre “la forma en que están liquidando” haberes, que “genera muchas inequidades. Se trabajó en esto. Estuvo la responsable de liquidaciones, el diputado nacional Ricardo Wellbach, el presidente del CGE (Alberto ‘Colita’ Galarza) y la presidente y vice de la Comisión de Educación de la Legislatura provincial (Rossana Franco y María Cristina Bandera)”, indicó la secretaria general de la Unión de Docentes Nueva Argentina Misiones.

La sindicalista recalcó que debatieron sobre problemas referidos al nombramiento de suplentes, y “en cuanto a la lentitud (de los desplazamientos) en las escuelas, al no seguimiento del padrón y toda una serie de irregularidades en las escuelas”, comentó.

“El CGE está paralizado. No puede ser que un docente inicie un desplazamiento donde la legislación sostiene que no pueden pasar más de 15 días. Y donde la persona que tiene el título habilitante debe estar dando clases y la otra persona debe dejar el espacio. Pero esto no ocurre”, reveló Genesini.

De acuerdo con la sindicalista, los pedidos de desplazamiento de personas sin título habilitantes, “se hacen en las escuelas, que en vez de resolver lo elevan al supervisor. Este lo eleva al Consejo y allí pasan meses e inclusive año y medio. Y la gente (con título) sigue sin trabajar”, bramó la sindicalista.

Sin definiciones en lo salarial

Por otra parte, Genesini detalló que el gobierno provincial rechazó debatir incrementos salariales para el segundo semestre del año. “Cuando llegamos a la cuestión salarial nos dijeron que esta reunión no era para tratar eso. Y que no se hacían cargo de los rumores que dicen que el gobierno ofrecería un (aumento del) 20%. (Afirmaron) que no tienen precisiones todavía”, reveló la docente.

“Más allá de que era una mesa técnica nosotros esperábamos poder avanzar en lo salarial”, se quejó la referente de Udnam. Y añadió que el gobierno pidió un “cuarto intermedio para el 1 de julio, donde ellos vendrían con una propuesta salarial concreta”.

Ante este escenario, según Genesini, el FTEL definió realizar una asamblea provincial en San Vicente, este sábado en horas de la mañana. Con el fin de informar sobre la reunión “y ver cómo seguimos. Desde (Udnam) abogamos por mantener esa mesa de diálogo. Y ver allí qué propone el gobierno para Julio”, añadió.

“Volvimos a hacer el planteo de un básico de 18.600 pesos. Pese a que esto quedó desdibujado porque hicimos el pedido en Febrero”, precisó Genesini.

Por otra parte, la sindicalista contó que pudieron plantearle a las diputadas Franco y Bandera, su inquietud en torno al “proyecto de modificación de la grilla” salarial docente. “Es algo que nos preocupa a muchos. Debería darse la posibilidad de una reunión ampliada. (La nueva grilla salarial) tiene que darse de forma consensuada. Seguramente tendremos diferencias con las organizaciones pro-patronal”, anticipó.