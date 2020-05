El gobierno de Misiones no asiste a misionera varada en Santa Cruz

POSADAS. Un desesperado reclamo público de asistencia para María Sol Vera, una misionera varada en Santa Cruz, se conoció este jueves. Su padre Rubén Vera, aseguró que aún no tienen ninguna respuesta concreta del gobierno provincial.

“No consigo ayuda de ningún tipo. Mi hija viajó a Río Gallegos a principios de Enero, porque no conseguía trabajo acá. Está sin plata, en casa ajena y sin poder volver”, contó Vera, en diálogo con MisionesCuatro.

“En la Casa de Misiones se hacen cargo de los misioneros que estén en (Buenos Aires). Pero en otros lugares, se tiene que hacer cargo el gobierno provincial”, confió el hombre, que solicitó encarecidamente “que me den una mano para poder solucionar este problema”.

Según Vera, “ya hace 5 meses que mi hija está allá. La provincia de Santa Cruz no la puede ayudar. Pido que le den alojamiento en un hotel”, planteó el hombre, añadiendo que María Sol se encuentra en una vivienda prestada y “todos los días, (los dueños de la casa) están diciéndole que trate de volver de alguna forma”.

“Ayer por la mañana estuve en vicegobernación y me volvieron a mandar a Casa de Gobierno. Me dieron un número al que sólo puedo llamar de mañana. Mi hija está desamparada, no tiene a quien acudir ni como volver”, resaltó Vera.

Un oneroso viaje de regreso

De acuerdo con información que le pasó su propia hija, para llegar a Buenos Aires en un viaje en auto, “le piden 70 mil pesos” y ella “no tiene para comer”.

Vera insistió en que pretende que el gobierno provincial asista a María Sol con un pasaje de repatriación. O, al menos, “que le faciliten un alojamiento y contención allá”.

Consultado por la situación de su hija, Vera contó que la joven viajó en Enero para trabajar como empleada doméstica y “no tenía fecha de regreso. Trabajó un tiempo y con la pandemia se quedó sin nada”, remató.