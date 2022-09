Eldorado: Qué reclaman los trabajadores de la empresa ETCE

Foto gentileza

El Concejo Deliberante de la ciudad de Eldorado no trató en la sesión del jueves 1º de septiembre el aumento del valor del boleto urbano, que era solicitado por la empresa ETCE (Empresa de Transporte de Colectivo de Eldorado).



Tras lo sucedido, la concejal Rosi Kurtz, reveló haber recibido “mensajes intimidatorios” y que se reiteró el pedido de dictamen a los organismos nacionales y provinciales, para corroborar la solicitud de la empresa respecto a si es verdad que los subsidios están atrasados, entre otras cuestiones.



En ese contexto, para conocer más voces sobre el tema, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez dialogó con Diego Giménez, el delegado de trabajadores de ETCE, quien al respecto declaró: “la empresa presentó todos los papeles formales para pedir aumento del boleto. Esto viene desde hace dos meses, no consiguiendo repuestas favorables por parte del Concejo”, expresó.



Asimismo, dijo que desde la empresa “agotaron todas las formas legales, para que se permita el aumento del boleto”.

Y agregó: “desde la patronal nos dicen que no pueden hacer frente a los pagos de los salarios de los trabajadores. Sin un nuevo incremento del boleto es imposible, todas las cosas subieron, en todas las localidades de la provincia subieron el boleto, la única que no consiguió todavía es Eldorado”.



“Hablamos personalmente con la concejal Rosi Kurtz y Dani González que nos recibieron. Tenemos unidades paradas porque la empresa no tiene para comprar repuestos, hay unidades que no se están arreglando porque no hay ingresos para comprar repuestos”, reveló Giménez.