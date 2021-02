Eldorado: una víctima de violencia de género no recibió el botón antipánico por tener un Iphone

ELDORADO. Se trata de Micaela S., una joven del Eldorado que denunció por violencia de género a su expareja, tras el hecho y luego de que en el juzgado de Familia no le otorgara un botón antipánico, un grupo de mujeres en señal de apoyo convocó a una movilización en la tarde del martes en la plaza Sarmiento.

La joven denunció que fue golpeada en su rostro y otras partes de su cuerpo, por su ex pareja identificado como Manuel Alejandro De Amoriza, quien fue detenido y se encuentra en la Comisaría Seccional Primera de esa localidad.

Tras la denuncia realizada en el Juzgado de Familia de Eldorado, se resolvió la Prohibición de Acercamiento del agresor en un radio de 300 metros y la suspensión de cualquier otro tipo de contacto bajo el apercibimiento de Desobediencia Judicial, durante el término de un año. Sin embargo, no le entregaron el botón antipánico debido a que la aplicación no es compatible el sistema operativo de su teléfono celular.

Según relató la víctima, conocida por haber sido electa “Reina de Eldorado” en el 2016 y haber participado en otros certámenes de belleza, el sábado pasado salió con amigas a un bar, cuando este cerró, el agresor pasó a buscarla con sus amigos, luego de dejar a las amigas de Micaela en sus respectivas casas, se dirigirían a la casa de De Amoriza.

Posteriormente la mujer subió al auto y contó que “comenzaron a sacar temas del pasado y que a mí me lastimaron y ellos lo tomaban como burla”, esto hizo que ella se bajara del auto e intentara pedir un remis para volver a su casa.

“Me agarró del cuello, del cabello, me revoleó por el aire como si fuera un juguete y cuando me suelta, voy para la remisería, pero no vi a ningún remisero y lo único que quería era irme”, relató la joven.

En ese momento fue el amigo de su pareja, quien observó toda la situación, quien le dijo que se suba al auto para llevarla a su casa y cuando lo hizo también el agresor abordó el coche y una vez adentro “me sostuvo contra su regazo y me pegaba por la cara, me pegó unas 15 o 20 veces y me decía que me calle”, contó Micaela.

Además, la mujer aseguró que el agresor no solo era violento con ella sino con su propia familia: “Él no respeta a las mujeres, ni a su propia madre. En varias ocasiones amenazó a su familia de quemarle la casa”, sostuvo. Y añadió “¿Qué tiene que pasar? ¿Tiene que matarme para que este preso?”, se preguntó la joven a quien no le dieron el botón anti panico y a quien las autoridades le advirtieron que si el agresor queda en libertad le pondrán custodia.

Desde el Movimiento de Mujeres de esa localidad convocaron una nueva concentración para este miércoles a las 9, frente al Juzgado de Familia donde Manuel De Amoriza se debe presentar para declarar.