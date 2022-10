Fabio: “El ingenio azucarero de San Javier, debería ser devuelto a quienes lo fundaron”

POSADAS. Desde su residencia en Oberá, el dirigente del Peronismo Republicano y ex titular del Instituto de Fomento del Agro y la Industria, José Domingo Fabio, habló del funcionamiento del organismo que fuera el epicentro de escándalos sexuales este año, con la renuncia de Marcelo “El Turco” Rodríguez y del Ingenio Azucarero de San Javier, actualmente administrado por el citado instituto.

En diálogo con “La Semana de MisionesCuatro”, este domingo, Fabio habló de la situación del IFAI y del ingenio de San Javier. “Lo que pasa con el IFAI, es que, al no tener control del Tribunal de Cuentas, ocurren cosas desagradables”, puntualizó el ex Ministro del Agro, sobre el escándalo por las filtraciones de conversaciones privadas de Rodríguez, con quienes serían contratadas de su gestión.

El IFAI es una “herramienta formidable para los pequeños productores y emprendedores. Podría ser un banco de desarrollo con préstamos contra programas y contra cumplimiento. Pero nunca se cumplió esto”, lanzó Fabio.

“Después tuvo el gerenciamiento de la ex cooperativa azucarera de San Javier. Eso permitió a distintas gestiones seguir aumentando el número de empleados. Y de gente que no cumple funciones”, denunció Fabio.

En esta línea, el dirigente peronista, continuó con sus críticas a la actual gestión del ingenio azucarero. “No se desarrolló lo que había programado el extinto (ex vicegobernador Julio Alberto) ‘Beto’ Ifrán como cuenca orgánica. Son 20 mil hectáreas lograr un desarrollo productivo en varios municipios con certificación”, fustigó.

Durante su gestión en el IFAI, organismo que dejó en 2003, Fabio aseguró que “llegamos a vender a Italia y Alemania, gracias a la certificación de producto orgánico. Eso nos permitía vender al exterior. Y eso daba un precio diferencial a los productores”, recordó.

Para Fabio, la debacle del ingenio es “lo que pasa cuando el Estado se transforma en ‘bolichero’. El ingenio azucarero debería ser devuelto a quienes lo fundaron, una cooperativa de San Javier”, opinó.

En esta línea, Fabio subrayó que el ingenio “a nosotros nos dio muy buenos resultados. Transformamos la planta productora para recibir las cañas, que en ese momento estaba certificada como orgánica. Buscamos la calidad. Pero esto se ha cortado. (Y el ingenio) se ha transformado en una caja. En un lugar y coto político partidario, para cobijar a gente que no cumple función”, cuestionó el ex funcionario.

“En mi gestión en el IFAI, siguiendo los lineamientos que había trazado Ifrán, hicimos muy buenos negocios con la venta del azúcar orgánico”, insistió Fabio. Aunque aclaró que actualmente se dedica a su profesión –es médico- y que “hoy en día, no sé cómo siguen”.

Asimismo, y en un plano más general, Fabio se mostró lapidario con la actual política agraria del gobierno renovador. “No sé si hay política agraria, no se puede evaluar lo que no existe. El gobernador se mete en la actividad yerbatera, cuando existe un organismo nacional como el INYM. La actividad tealera está funcionando mal. Y la foresto industria no funciona y sufre el atraso cambiario que existe”, sentenció.