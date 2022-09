Filippa se quejó por la millonaria demanda a raíz de su audio misógino y opinó que “pudo haber sido un exabrupto”

POSADAS. En el marco del lanzamiento del Festival de Chamamé de las Tres Fronteras, el alcalde renovador de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, visitó la capital misionera, defendió su gestión y se refirió a la demanda civil que enfrenta desde 2018, cuando grabó un mensaje injuriante contra la periodista Norma Devechi, en el que pedía a sus empleados municipales y confidentes, “que le den pi… a la gorda”, un audio misógino y una incitación a la agresión sexual que fue escándalo nacional y que derivó en una causa penal y otra civil.

Consultado por el Móvil de MisionesCuatro respecto de esta causa, Filippa destacó que fue sobreseído en la denuncia penal –por el cuestionado juez de instrucción 3 Martín Brites- y puso de relieve que la demanda civil es por $8 millones. Aseguró que nunca pidió ni pedirá disculpas, pero admitió que “pudo haber sido un exabrupto”.

“Creo que hay una cuestión fundamental que pasa por la conciencia de cada uno. Cuando uno observa los medios nacionales, ve esas grandes peleas y grietas que existen, no sólo en temas que tienen que ver con la política sino entre distintos periodistas. Y eso fue una cuestión íntima dentro de un grupo cerrado de whatsapp, (en el) que sucede lo que sucedió, que es de público conocimiento”, describió Filippa, tratando de vincular la difusión del execrable audio con una cuestión política de Iguazú y de los medios de prensa.

Claudio Filippa, entrevistado por MisionesCuatro

“Yo no pedí perdón, al contrario, me estoy defendiendo”

Repreguntado, Filippa aseguró que no se disculpó con la periodista violentada. “Yo no pedí perdón. Al contrario, me estoy defendiendo. Ustedes se manejan en medios de whatsapp cerrados. Y saben qué pudo haber pasado cuando yo dije lo que pudo haber sido un exabrupto. Es cierto, pero hay que ver el contenido porque esa no fue la frase”, aseguró Filippa, intentando plantear que el audio fue sacado de contexto, aunque, el audio completo, deja al intendente aún peor mal parado, porque en el mismo profirió otros insultos contra la periodista.

“Ese día hubieron (sic) comentarios muy fuertes de mi persona en dos medios digitales, uno provincial y uno nacional. Y yo formaba parte de un grupo de whatsapp al cual sólo ingresaba los domingos”, insistió el alcalde de la ciudad de las Cataratas, sin mayores precisiones sobre el contexto en el que grabó el audio misógino e injuriante.

No obstante, aclaró que “el día que se tenga una sentencia, no tengo problemas”.

Una demanda por 8 millones de pesos

Sobre ese punto, el estado en el que se encuentra la demanda civil que le inicio Devechi por “daños y perjuicios”, Filippa evitó dar mayores precisiones. “Eso está en la justicia y mis abogados están trabajando. Hubo una denuncia penal de la que fui sobreseído. Y una demanda civil por 8 millones de pesos… 8 millones de pesos”, exclamó ofuscado. “Pero también tengo muchísimas pruebas de lo que implicó ese momento político para mi persona y para el escenario en general de la política en Puerto Iguazú”, reiteró Filippa, confiado en que la justicia encontraría atenuantes en su accionar condenado socialmente en todo el país –excepto en la cúpula del Frente Renovador de la Concordia Social, donde ningún dirigente o funcionario habló del caso.

La demanda hacia su persona “es de 8 millones, saquen sus propias conclusiones”, remató el alcalde, que, vale recordar, tiene todo un historial de denuncias por violencia de género.

Norma Devechi

Lo que dejaron a entrever desde la querella sobre la causa

Según fuentes allegadas al caso, la demanda civil contra Filippa sigue su curso. “Hemos presentado el 90% de las pruebas, falta que diario El Territorio, conteste un oficio. Los abogados están por presentar un reiterativo”, comentó una fuerte del entorno de la periodista víctima de violencia de género (violencia simbólica). “Hubo un inconveniente con una de las pericias. De eso se encargar la psicóloga”, reveló la misma fuente.

De acuerdo con las fuentes señaladas, los abogados de Devechi creen que, si todo marcha por los carriles legales previsto, podrían conseguir una sentencia en febrero del año entrante. Por supuesto, Filippa y sus abogados podrán apelar la sentencia ante la Cámara de Apelaciones de la provincia. Y de allí, la querella o la defensa podrían apelar al Superior Tribunal de Justicia (STJ), en caso de un fallo adverso.

Claudio Filippa

Cómo surgió el audio misógino e irreproducible de Filippa

El audio misógino de Filippa contra Devechi comenzó a circular a principios de Noviembre del 2018, en lo que sería otro escándalo que protagonizara el alcalde renovador. En el audio de 26 segundos, el intendente dice: “Por favor, alguno de ustedes, por favor, alguno de los hombres que esté soltero: denle pija a la Norma Devechi. Por favor. Denle pija. No existe, pero me quiere dejar para el orto. Yo tengo la conciencia tranquila, la frente alta y tengo más fuerza que nunca. Pero alguno de ustedes que esté soltero, que sea pijudo, denle pija a esa gorda”.

Devechi es corresponsal en Puerto Iguazú del diario El Territorio y generó la ira de Filippa cuando levantó una nota que había publicado Infobae sobre una maniobra de facturas truchas en las que estaban involucrados doce sindicatos, cinco municipalidades –entre ellas Iguazú-, escuderías de TC, pilotos de competición, tres organismos públicos –uno es un ministerio-. Tales fueron, según la publicación del diario nacional algunos de los 3.500 usuarios que se beneficiaron “comprando” facturas apócrifas para evadir al fisco a través de unas 100 “usinas” comandadas por la organización delictiva encabezada por Heber Ariel Russo y Claudio Gómez.

A través de esa metodología estafaron a la AFIP por $5.000 millones al evadir impuestos como el IVA, ganancias y salidas no documentadas. Devechi publicó una nota sobre este informe y tituló: “En causa sobre millonaria estafa a Afip también investigan a Filippa”. Y detalló que “entre los imputados a la causa apuntados como uno de los beneficiarios de la delictiva maniobra se encuentra el actual intendente de Puerto Iguazú, Claudio Raúl Filippa”.

Marcelo Sánchez, ex alcalde de Iguazú

Informar sobre una imputación, ¿es un agravio para el intendente?

Sin embargo, el artículo de Devechi para el citado diario misionero, aclaró que “fuentes allegadas al intendente Filippa” que sostienen que “dichas facturas investigadas e incautadas en el allanamiento por la Justicia hace aproximadamente dos años, no pertenecen a la gestión actual, sino a la anterior, a cargo de Marcelo Sánchez”, señala el artículo mencionando la vinculación del caso con el ex intendente de Iguazú y cuñado del senador nacional y ex gobernador Maurice Closs.

Devechi informó por entonces, que “a pesar de ello, el concejal radical Kevin Florentín pedirá una sesión extraordinaria y la creación de una comisión investigadora. No obstante, después de allanar todas las municipalidades involucradas y secuestrar buena parte de la facturación apócrifa, el juez Armella imputó a todos los intendentes en funciones. Es decir, sin tener en cuenta si la estafa a la AFIP la había realizado la administración anterior, en el caso que los jefes comunales no hayan sido reelectos”, precisó.

Ese artículo que sólo indica que, como en toda causa penal, el juez imputa a posibles involucrados, lo que no equivale a una acusación, logró que el irascible alcalde monte en cólera y difunda un audio considerado amenazante, discriminador y misógino.