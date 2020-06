Guardaparques piden sanciones a los funcionarios que cazaban en reserva

SAN PEDRO. En medio del escándalo suscitado por la detención de tres hombres –uno de ellos concejal, otro, gendarme– cuando estaban cazando en la Reserva de la Biósfera Yabotí, guardaparques de la zona se mostraron preocupados ante la posibilidad de que el delito quede impune, por tratarse de funcionarios públicos.

“Que sea un funcionario de Gendarmería no es novedoso”, contó Báez, en diálogo con MisionesCuatro, esta tarde. Según el guardaparques, realizaron varios procedimientos en el pasado, donde aparecían involucrados funcionarios y militares. “Estamos preocupados porque no quede impune el hecho, por tratarse de un funcionario”, recalcó Báez, en alusión al gendarme detenido.

Según relató, como ocurre en estos casos, tras la denuncia de los guardaparques “la policía va a buscar a los infractores. Y quedan demorados por la tenencia ilegal de armas y (por violar la cuarentena por) Covid-19”, añadió.

“Nosotros no dejamos de trabajar en ningún momento. Los únicos que no se encuentran en terreno son los mayores de 60 y los pacientes de riesgo. Ahora estamos muy preocupados porque no han tomado las medidas que corresponden y en lugar de quedarse en su casa están atacando a la flora y fauna”, alertó Báez.

Por otra parte, el guardaparques denunció que “no han llegado las medidas de seguridad correspondientes para los compañeros que están trabajando. Nos parece que también hay que cuidar al trabajador”, puntualizó Báez, en lo que es un reclamo recurrente del sector al gobierno provincial.