Gurina: “Pareciera que quieren que aparezca un Fuentealba en Misiones”

POSADAS. “Fue una jornada muy difícil para los docentes”, expresó la referente del sindicato UTEM (Unión de Trabajadores de la Educación de Misiones) de la CTA Autónoma y del Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, Mónica Gurina, en diálogo con el programa “Hora de Periodismo” por el canal 8 MisionesCuatro.

La docente cuestionó con dureza la decisión del gobierno provincial de negarse a mejorar la oferta salarial al sector y, en paralelo, reprimir las protestas de docentes en las rutas de Misiones. Y fue más allá al acusar al gobierno provincial de pretender que muera un docente como ocurrió con Carlos Fuentealba en Neuquén, en 2007, cuando este docente fue asesinado por policías durante las administraciones del entonces gobernador Jorge Sobisch y del ex presidente Néstor Kirchner.

Además, Gurina responsabilizó al gobierno provincial sobre lo que pudiera ocurrir en el corte de ruta sobre el acceso a las Cataratas, en el marco del plan de lucha del frente docente para conseguir una recomposición salarial y un sueldo digno.

En contacto con este medio, Gurina planteó que la postura del FTEL en el marco de la puja salarial con el gobierno provincial, no fue intransigente, pero la provincia no cede en su postura. “Hicimos un petitorio que tiene dos etapas, no pretendemos que nos den todo hoy”, insistió Gurina sobre el pedido de un aumento del salario básico docente de los actuales $20.500 a $31.800. “Pero la forma de resolver (del gobierno) tiene que ver con el autoritarismo y el garrote”, se quejó Gurina en referencia a la represión policial a docentes en Alem y Santo Pipó.

“Nos pueden lastimar el cuerpo, como hoy (por el miércoles) que muchos compañeras y compañeros salieron heridos, pero no van a cambiar esta voluntad de no resignarnos”, lanzó la maestra de grado y dirigente sindical. “Cuando mirás quiénes estamos en la ruta, la mayoría son maestras de grado. Es por la bronca que tenemos por ser las postergadas. En ese marco vamos a seguir poniendo el cuerpo para disputar nuestros derechos”, subrayó Gurina.

Por otra parte, la docente destacó la actitud del presidente del Consejo General de Educación, Alberto “Colita” Galarza, que viajó personalmente a Puerto Piray para acordar salarios con el sindicato MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación) “Hoy (por el miércoles) Galarza se fue a Piray. Que vaya mañana a Iguazú con la propuesta superadora y solucionamos el problema. No hay ningún problema”, sostuvo.

“Ahora bien, nosotros no levantamos más la medida de fuerza como lo hicimos en el CGE para que nos estafen en una mesa. Y tampoco vamos a volver a la escuela sin un sueldo digno, las maestras de grado”, manifestó Gurina, insistiendo en que el gobierno no mejoró la propuesta salarial al FTEL, tras la última audiencia con el espacio que conforman Udnam, UTEM, ATE Docentes, Marea Blanca, Tribuna Docente, Corriente Conti Santoro y autoconvocados.

Ante la consulta, Gurina insistió en que la postura del gobierno educativo fue la de no otorgar otro aumento más que el ofrecido, que es de 400 pesos al salario básico. Y según Gurina, lo acordado por el MPL con Galarza en Piray este miércoles es lo mismo que el FTEL rechazó por ser insuficiente. “Lo que vemos explícitamente en ese acuerdo es lo que rechazamos, 400 pesos (al básico). Los 21.520 de salario básico, (con lo) qué se firmó hoy, (pasaron a) $21.920. Nosotros lo rechazamos el lunes pasado, con la diferencia que a nosotros nos lo daban en dos cuotas y ahora lo ofrecen en una sola”, contó Gurina.

“Lo esperamos a Galarza en Iguazú. Y cualquier cosa que suceda con la policía va a ser su responsabilidad, lo mismo le decimos al gobernador Oscar Herrera Ahuad. Vamos a Iguazú a buscar esa respuesta”, subrayó la referente de UTEM.

En tanto, Gurina advirtió que “pareciera que quieren que aparezca un Fuentealba en Misiones, porque hoy (miércoles) fueron muy duros”, dijo Gurina apuntando al gobierno y a la policía provincial.

“Con una propuesta superadora se resuelve el conflicto. (A fines de Marzo) levantamos una medida y estuvimos esperando sentados un cambio de actitud. (Este jueves) vamos a dar a conocer a los turistas del mundo lo que el gobierno de la provincia con los docentes y las maestras de grado. Queremos estar en la escuela, en las aulas y los niños necesitan eso”, concluyó.