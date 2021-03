Klingbeil: “No hay zona que este libre del robo de yerba o del robo a las chacras”

GUARANÍ. El productor y referente yerbatero Cristian Klingbeil advirtió que el robo de yerba en las chacras podría volver a incrementarse dentro de unas semanas, cuando comience la zafra gruesa, en un contexto de valorización del producto y de carencia de políticas públicas para prevenir los delitos rurales.

En diálogo con MisionesCuatro, el director suplente del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate) por el sector productivo y referente de APAM (Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones) explicó que mermaron los hechos de robo de yerba, porque bajó la cosecha, por una cuestión estacional. “Ahora está un poco calmo el tema del robo de yerba. Pero dentro de un par de semanas comienza la zafra gruesa y estamos preocupados porque no vemos cambios en la metodología de trabajo para prevenir delitos rurales. Estamos corriendo detrás de los delitos. Hay que trabajar en prevenir los delitos”, arrancó diciendo el dirigente yerbatero.

Según el director suplente del INYM, el robo de yerba comenzó en 2019 en algunas zonas (Campo Ramón) y fue extendiéndose a todas las zonas productoras. Incluso, en el norte de Corrientes. “Hoy por hoy no hay ni una zona que puedan decir, que no hay robo de yerba o robo en las chacras. Ahora ya está generalizado hasta en el norte Corrientes, donde no tenían este tipo de problemas”, enfatizó.

Klingbeil recordó que el año pasado, los productores de la zona se movilizaron y llegaron a reunirse con diputados de JxC, que presentaron proyectos para endurecer las penas en este tipo de delitos y “que no sea un negocio robar. Un tipo roba 100 mil kilos de yerba y paga una fianza por el equivalente a 10 mil kilos y se lleva la diferencia. Es negocio ser delincuentes. Eso lo venimos denunciando hace años. Es negocio incumplir precio, porque las multas son muy leves (en comparación al daño)”, bramó el productor.

“Las únicas multas que son duras son las de tránsito, las demás no. Es un negocio (el robo de yerba)”, acotó.

De acuerdo con Klingbeil, los productores están preocupados porque comienza la etapa de cosecha gruesa de yerba. “Si continúa el pago de yerba de contado, empieza el robo de yerba. Cuando el pago es a 360 días, lo que nos llevó a un yerbatazo, no hay robo de yerba. Pero cuando el pago es al contado, sí hay robo”, alertó.

Consultado sobre la presencia policial en las chacras, Klingbeil aclaró, que, pese a las promesas del gobierno, es irrisorio el patrullaje en la actualidad. “Se entregaron 3 vehículos para toda la zona productora. Es insuficiente para la cantidad de municipios y la extención a cubrir”, sostuvo el productor, y reiteró que para los colonos, “es innecesario crear una nueva policía”, como propuso el gobierno (una división de una policía rural)

“Para nosotros es fundamental reforzar lo que hay. No creemos que van a poner más policías a disposición (de las chacras) con esta policía rural. Va a ser una división de la policía que ya se tiene. Necesitamos más personal con la movilidad idónea. En Guaraní estuvimos años con un coche para recorrer zonas urbanas. Y los chorros andan en 4×4. No podemos correrles con un coche. Tendrían que estar dotados con motos buenas, tipo cross, para poder actuar”, sentenció Klingbeil.

Ante la consulta sobre el rol del intendente Miguel Ángel Vargas, el productor sostuvo que, en una reunión con el sector, el 29 de Enero, “se comprometió en algunas cosas, como reforzar y rehabilitar destacamentos rurales en varios puntos críticos. Y hasta ahora no hay nada. Nos habían prometido que la camioneta que entregaron a Guaraní el 22 de Septiembre, que volcó, supuestamente estaba en reparación y ya debería haber estado de vuelta hace un mes y medio. Pero no está. Estamos con móviles de muchos años de circulación, que ya cumplieron su ciclo”, sentenció.