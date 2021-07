Klingbeil sobre la seguridad en Misiones: “El gobierno cree y está viviendo sus propias mentiras”

POSADAS. El titular de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones (APAM) Cristian Klingbeil cruzó al ex funcionario y dirigente renovador Maximiliano “Totito” Álvarez, a quien acusó de “mentir descaradamente” tras su aparición en medios nacionales, intentando plantear que, en la provincia, no se producen robos.

Y vinculó esta “falsedad” con una autopercepción de la provincia totalmente alejada de la realidad. “Todo el gobierno de la provincia cree su propia mentira, por esto actúa como actúa y estamos sin presencia policial en las chacras”, lanzó Klingbeil, quien además cuestionó los números de la pandemia del coronavirus que informa el Ministerio de Salud Pública.

“Mienten con el informe diario del coronavirus y en la parte de seguridad (lo que pasa) es muy chocante”, comenzó diciendo Klingbeil en la entrevista con MisionesCuatro. “En Guaraní tuvimos una ola de robos terribles a principios de año. En las chacras sigue robo de muda y de hoja de yerba. Hubo un robo a 50 metros de la comisaría de Campo Ramón. Ocurren robos de animales, herramientas y baterías, eso es constante, ocurre todos los días”, completó el productor, dando por tierra con los dichos Álvarez ante el canal Crónica.

En tono irónico sobre los dichos del ex funcionario renovador, Klingbeil dijo que si alguien deja la puerta abierta, “la única seguridad que hay es que vas a volver a tu casa y no vas a encontrar nada. O te vas a despertar con muchos tipos dentro de tu casa. Estamos muy lejos de ese relato y ese cuento”, bramó.

“Se han llegado a robar cajas de cambio de los camiones. Es un repuesto que pesa 150 kilos. Mucho menos vas a poder dejar la casa abierta o la bici en la calle”, expresó.

“A mi viejo en Oberá un tipo le entró a robar un sábado a las 3 de la tarde. (Álvarez) miente o nos está faltando el respeto a todos los misioneros, como si no pudiéramos ver canales nacionales. No se entiende por qué mienten descaradamente”, fustigó Klingbeil, apuntando a todo el oficialismo provincial del que Álvarez forma parte.

En esta línea, Klingbeil recordó que “otro hecho de inseguridad fue la usurpación de tierras”.

En su reflexión sobre el bochornoso planteo de Álvarez, negando la realidad de Misiones, Klingbeil planteó que el propio gobierno provincial vive en una fantasía y actúa en consecuencia. “Creo que el gobierno piensa que estamos viviendo de esa manera. Desde 2019 venimos denunciando el robo de yerba y esto continúa. Todo el gobierno de la provincia cree su propia mentira, por esto actúa como actúa y estamos sin presencia policial en las chacras”, disparó. “Ellos (por el gobierno provincial) creen y están viviendo esa mentira”, manifestó.

Por los robos en las chacras, “pedimos audiencias al gobernador y el vice. Nos entretuvieron con reuniones con funcionarios que no resolvieron nada. Las soluciones no están porque seguimos denunciando lo mismo”, insistió Klingbeil, quien advirtió que “la situación económica empeora y esto va a ir creciendo”.

“En vez de estar contentos porque sigue mejorando el precio de la yerba, los productores estamos alarmados. Terminamos de cosechar dejamos las plantas con algunas hojas y nos terminan de cosechar y dejan las plantas peladas. Y tenés que rezar para que no se te mueran las plantas. Es muy triste lo que estamos pasando y la visión que tiene el gobierno”, manifestó.

Ante la consulta de este medio, Klingbeil no dudó en señalar que Campo Ramón es el municipio más complicado “en la zona centro”, por la inseguridad rural. “Tenemos entre 5-10 casos por semana. Pero la gran mayoría no se denuncia porque lo consideran una pérdida de tiempo. Nosotros hicimos 3 denuncias en Campo Ramón y no tuvimos noticias”, reveló el productor, añadiendo que uno de los implicados había estado preso, recuperó la libertad y reincidió.

“Puede haber muchos más casos, pero ir a denunciar es perder el tiempo”, se quejó el dirigente.

Y sobre el final de la entrevista, apuntó al ocultamiento de casos de coronavirus por parte del Ministerio de Salud Pública provincial. “En Guaraní sabemos que hubo más de 30 casos y no aparecieron en los partes. Si desde ese reporte están mintiendo, qué es lo que queda para el sistema de salud. Y los intendentes oficialistas reconocen esto”, denunció el dirigente yerbatero.