La Dirección de Seguridad Acuática se desligó de las escenas de descontrol en Isla Del Medio

POSADAS. Las fiestas con centenares de personas incumpliendo con el distanciamiento social preventivo y obligatorio en Isla del Medio, no son responsabilidad de la Dirección de Seguridad Acuática, según la opinión de su titular, Franco Bacigalupi.

Isla del Medio “se cedió a Argentina, pero no sé si fue en comodato o no. Está en aguas jurisdiccionales paraguayas. Nosotros, la dirección de seguridad acuática, no tenemos injerencia”, recalcó el funcionario.

Según opinó Bacigalupi, “Prefectura se va a ubicar para que nadie pase” quienes llegan a la isla desde Argentina. “Aunque no sé cómo actúa Prefectura”, aclaró Bacigalupi, se estima que Prefectura deberá controlar el ingreso y salida de ciudadanos del país.

“Es una isla que se recuperó. Pero no debería estar más. No sabemos cómo está legalmente todo este sector y es jurisdicción nacional”, subrayó Bacigalupi. Con esto recalcó que la provincia ni siquiera puede habilitar una playa en Isla del Medio.