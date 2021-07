La increíble historia de Claudio Konopka, el misionero que estuvo al borde de la muerte por Covid

POSADAS Y PUERTO IGUAZÚ. Claudio Konopka todavía se emociona al repasar su experiencia tras contraer coronavirus. En una larga charla con Misiones Cuatro, el administrador del cementerio de Puerto Iguazú, dio detalles de lo que atravesó.

“Quiero que esto se difunda y nadie pase lo que yo pasé”, señaló. “La gente inconscientemente, está poniendo en riesgo a sus seres queridos”, manifestó.

Konopka reveló que, en 49 años, nunca había tenido ninguna enfermedad grave, ni había tenido que someterse a una operación. “Fui fumador desde los 18 años y a los 32 lo dejé por un principio de enfisema pulmonar, y creo que esa decisión también me salvó la vida”, indicó.

“Es imposible saber cómo me contagié porque atiendo un lugar público”, dijo.

“Le pedí que me dejara morir”

El 4 de junio empezó con síntomas compatibles con Covid y lo internaron. Empeoró y pasó a terapia intensiva, donde debieron intubarlo y perdió el conocimiento durante seis días.

“Estaba muy débil. En terapia intensiva, antes de perder el conocimiento, se acerca una kinesióloga y me agarra la mano. Me dolía respirar y le dije: ‘Sabés qué? Dejame morir’, y ella me dice: ‘No, no te vas a morir. De acá vas a salir caminando’. Ahí me apagué”, recordó.

Al sexto día de estar inconsciente, Konopka tuvo un sueño entrecortado y muy nítido, que aún lo emociona. “Se me aparece Luis Cavagnaro, era un médico forense y pediatra muy querido de Iguazú. Había fallecido de Covid, hace un mes y pico y pensé: ‘Uh! Me morí’. Y él me dice: ‘No, no, no. Vos no te vas a morir, te voy a mandar un ángel’. Y veo, como una foto, donde aparecía una chica con unas flores blancas arriba y decía Constanza”, relató. Luego de eso, empezó a despertar y a recuperarse lentamente.

Días después, la esposa de Konopka, le presenta a Constanza, que casualmente era la kinesióloga que le había hablado antes de entrar en coma y es hija del Doctor Cavagnaro que apareció en su sueño. “Le conté mi sueño y lloramos los dos”.

El 26 de junio, Claudio recibió el alta médica y pudo conocer el rostro de ‘Coti’ Cavagnaro, a quien ahora considera su ‘Ángel Guardián’.