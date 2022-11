La muerte de la niña de El Alcázar, “interpela al modelo de salud” que concentra recursos en el Parque de la Salud

POSADAS. Para el dirigente de CTA y ATE, Juan “Chito” Pasaman, un histórico referente en el sector de Salud Pública, la muerte de Priscila Álvez Da Silva (3), ocurrida este lunes en el Hospital Samic de Eldorado, luego de derivaciones desde el Hospital de Montecarlo y desde el CAPS de El Alcázar, “interpela al modelo de salud” del gobierno renovador K “misionerista”, que concentra recursos en el Parque de la Salud, dejando desprotegidos a los centros sanitarios en el interior de la provincia.

Según el padre de la niña, no había oxígeno en el CAPS de El Alcázar y cuando la trasladaron en un patrullero al Hospital de Montecarlo, con la pequeña con una grave crisis respiratoria, no tuvieron aparatos de oxigenación.

La muerte de Priscila, “interpela el modelo de salud de la provincia. Que esté concentrado en el Parque de Salud, gran parte del presupuesto de salud de la provincia, hace que muchas dependencias en el interior, que no tengan los elementos necesarios y suficientes”, remarcó Pasaman, en diálogo con el Móvil de MisionesCuatro.

“Es el modelo de salud al que apunta la provincia”

“Es una forma del armado del sistema de salud –prosiguió Pasaman– que está basado en grandes centros de derivación. Y en una red de traslados que agilice en caso de ser necesario. (El sistema) tiene esa pata débil”, insistió Pasaman.

En esta línea, el referente informó que recientemente, con CTA y ATE visitaron un hospital que bajó de categoría, lo que implica que mayor cantidad de casos graves deberán requerir derivaciones en esa zona. “Hace unos días estuvimos en el hospital de San Ignacio, que era de nivel 2 y ahora es de nivel 1. Es decir, que bajó de nivel”, reveló Pasaman. Y agregó: “Cuando se planifica la complejidad de los hospitales, los responsables definen estas cuestiones”.

“Le creo al padre de la chica, no tiene necesidad de mentir y muestra esta faceta del sistema de salud. Agentes sanitarios que recorren sectores de toda la (provincia) nos señalan la falta de insumos”, advirtió Pasaman. Y reiteró: “Es el modelo de salud al que apunta la provincia”.

“El oxígeno es un insumo básico y debiera estar” en los centros de salud

En tono crítico al manejo de la salud por parte del gobierno provincial, Pasaman sostuvo: “Nosotros planteamos que deberían estar mejor repartidos los recursos económicos y los que permitan a los efectores, resolver la mayoría de los problemas en los lugares”.

Avanzando en su argumento, Pasaman aclaró que no pretenden que se garanticen servicios de alta complejidad en toda la provincia, sino, que los insumos básicos no falten en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Una cosa es la alta complejidad, que no puede estar en todos los lugares. Pero otra cosa son los insumos básicos para resolver cuestiones determinantes de la salud estén al acceso de toda la población. El oxígeno es un insumo básico y debiera estar”, ponderó el referente de CTA.

Sin olvidar que debe analizarse y probarse, si realmente faltó el oxígeno en el CAPS de El Alcázar, Pasaman consideró que “las ambulancias debieran tener ese insumo para, en caso de necesidad, trasladar a los pacientes y que lleguen vivos a los lugares de alta complejidad donde debiera resolverse el problema sanitario”.

El reparto de recursos en Salud Pública para el año entrante y lo que dijo Alarcón sobre los CAPS

Cabe recordar que el Presupuesto 2023 aprobado en la Legislatura misionera, destina al sector de Salud $94.694.344, de los cuales $28.539.866 millones corresponde a Salud Publica, $25.801.842 millones al Parque de la Salud y $40.352.636 millones para otros. Esto representa un incremento del 75,19% respecto del 2022.

Por entonces, el 30 de Agosto, el titular de la cartera sanitaria defendió un proyecto que en el cálculo de inversiones y recursos para 2023, prevé la continuidad de las obras de infraestructura y equipamiento de los efectores (Hospitales y CAPS) Y el fortalecimiento de las distintas áreas y Programas que están bajo la órbita del Ministerio de Salud Pública.

Entre estos programas, Alarcón mencionó el Programa de Salud Integral Misiones “SIMisiones” que tiene como objetivo integrar todos los programas de salud. Y ajustarlos a la necesidad de cada paciente según sus diferentes edades. “Se busca dar todas las respuestas posibles en materia de salud en el lugar de origen- Y que el paciente no tenga que trasladarse por diferentes efectores de salud, obviamente eso va quedar condicionado por la situación de complejidad que requiera el paciente”, expresó, por entonces, el ministro Alarcón.

Este lunes, el papá de una niña de 3 años, aseguró que su hija murió porque no contaban con oxígeno en el CAPS de El Alcázar.