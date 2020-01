Las retenciones “van repercutir en la producción de alimentos”

POSADAS. Según el ex presidente de la Sociedad Rural de Misiones, Pablo Cáceres, la suba de las retenciones a las producciones agropecuarias dispuesta por el gobierno K de Alberto Fernández, van a afectar a la producción de alimentos tanto para el mercado interno como para la exportación, con el lógico riesgo del desabastecimiento.

El dirigente ganadero habló con MisionesCuatro de la disconformidad que hay en el sector productivo por el aumento en las retenciones y la iniciativa de aplicar un impuesto inmobiliario al productor agropecuario. “Es un manotazo de ahogados de gente inexperta que no conoce la actividad productiva. Estas retenciones culminan una situación (de presión fiscal). Y el impuesto inmobiliario que se pretende aplicar al campo es el acabose de una situación que va a repercutir en la producción de alimentos tanto para el consumo interno como para la exportación”, aseguró Cácares.

“El Campo está en estado de alerta. No cierran los números por los insumos agrícolas y ganaderos y la única alternativa que nos queda, es empezar a movilizarse. En Santa Fe y Córdoba, los productores están en estado de alerta”, aseguró el dirigente ganadero, quien, no obstante, aclaró que en Misiones “dejó de tener un espíritu de lucha”.

Ante la consulta sobre cómo repercute la presión fiscal sobre los productores ganaderos, en especial, los de baja escala de producción, Caceres no dudó en señalar que se trabaja a pérdida. “En ganadería si sumamos las retenciones, el impuesto provincial a Ingresos Brutos, el impuesto inmobiliario y el IVA, bajo ningún punto de vista puede cerrar (la actividad) al productor ganadero.

Misiones con presión fiscal y sin autoabastecimiento

Asimismo, Cáceres insistió en que “Argentina bajó mucho el stock”, y “no hay producción de terneros”, que son reces más costosas. “Se mataron muchas hembras, que no son tan caras, y se las venden a China y Japón. Los únicos que compran novillos, son los EEUU. No hay incentivo para producir”, insistió el productor ganadero.

En cuanto a la realidad de la provincia, el ex jefe de la Sociedad Rural trazó un duro análisis: “Misiones no tiene autoabastecimiento, dependemos de otras provincias. Los productores están trabajando a pérdida. La reposición es cara, si no estás adherido al convenio multilateral, te matan con el 40%, sin contar los impuestos municipales, la luz y el agua. Tenemos que empezar a producir e incentivar al productor. Para que sea rentable, hay que bajar la carga impositiva”, sentenció.