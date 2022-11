Los beneficiarios de programas sociales que están obligados a marchar, pueden pedir el cambio de unidad de gestión si lo desean

Luego de que este jueves se realizaran marchas y cortes de ruta en diferentes partes de la provincia, por parte de movimientos sociales y, que, se conociera que los vecinos de Leandro N. Alem crearon un grupo de WhatsApp “antipiquete”, este viernes, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, habló el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Fernando Meza.

Al ser consultado sobre los beneficiarios de programas sociales que son obligados a ir a las marchas, dijo que si la persona lo desea “puede pedir el cambio de unidad de gestión”.

“Si una persona está siendo obligada a desarrollar otro tipo de tareas, que no está siendo contempladas, puede pedir el cambio de unidad de gestión ‘no me siento bien acá y la verdad que me están obligando a desarrollar algo que yo siento que no sea lo correcto, solicito y pido el cambio de unidad de gestión”, aclaró el Ministro y dijo que el trámite se puede hacer en la página web de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.