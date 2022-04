Marcha del campo: Cuál es la opinión de los productores misioneros

Movilización en Montecarlo en el #23A

La convocatoria del sábado 23 de abril, que tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, se repitió en las principales ciudades del país y en provincias como Mendoza y Córdoba, hubo una importante participación.

Foto: Infobae

En el caso de Misiones, hubo una concentración en la localidad de Montecarlo, a la vera de la Ruta Nacional N° 12, Km. 1.519, en apoyo al “Tractorazo” a nivel Nacional, donde manifestaron su disconformidad con aumento de impuestos, la falta de combustible, de pautas claras que permitan al productor organizarse día a día y falta de seguridad.

“Hay una carga impositiva alevosa”

Así lo definió el ex presidente de la Sociedad Rural de Misiones, Pablo “Chango” Cáceres en diálogo con Misiones Cuatro, al hacer referencia a los reclamos hechos por los productores: “fue una convocatoria de carácter positivo, como ex presidente de la Sociedad Rural de Misiones me solidarizo con aquel pequeño, mediano y grande productor que se levanta a las 4 de la mañana para llevar el alimento. También a esa clase media y ese pueblo argentino que, con mucho esfuerzo ha participado sobre la cantidad de impuestos, retenciones y otras cosas que castigan a la producción”, expresó.

En ese sentido, continuó: “hubo varios aspectos que se involucraron, sobre todo, el impuesto a la renta inesperada como así a los 165 impuestos que el gobierno le cobra a la producción”.

“Yo siempre digo que este tipo de gobierno son ingenieros en ciencias ocultas, ellos saben lo que el productor gana, pero no lo que gasta. Acá está todo dolarizado los insumos que se aplica sobre todo al ganado y agricultura y el peso no existe. Entonces hay una carga impositiva alevosa y en la provincia de Misiones tenemos argumentos para movilizarnos”, manifestó Cáceres.

También dialogó con este medio el productor Luis Andruszyszyn, quien señaló que la movilización del sábado se debió a “un descontento total con los políticos”.

“Es el hartazgo de la ciudadanía en general”, manifestó.

Asimismo, dijo que los políticos “tienen que bajarse los sueldos y disminuir el gasto público”.

“No podemos seguir pagando más impuestos. Pedimos un auxilio por la sequía, pero la ayuda fue mínima”, expresó Andruszyszyn.