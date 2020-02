Más de 1.200 ingresantes en la UNAU

El encuentro tenía como principal objetivo dar a conocer a los nuevos inscriptos a la universidad con sede en San Vicente, los días y horarios de cursada, así como las materias comprendidas en el Curso Nivelatorio Universitario (CNU) que comenzará a dictarse esta semana.

En ese contexto, el discurso de bienvenida a los estudiantes estuvo a cargo del rector de la Unau, Dr. Magno Ibáñez, quien resaltó: “A partir de hoy comienzan una nueva vida, una nueva etapa que es trascendental. Aquí van a adquirir conocimientos, van a hacer investigación y van a convertirse en grandes profesionales, pero todo va a depender de ustedes, de sus ganas y de su compromiso. Pero sepan que nosotros desde la universidad, vamos a estar para apoyarlos y acompañarlos en todo el camino”.

El evento, que se desarrolló este lunes a las 8 de la mañana en el Complejo Polideportivo Municipal de la Capital de la Madera, convocó a los futuros estudiantes y a sus familias quienes ven en la UNAU, la posibilidad de acceder a la educación superior pública. Tal es el caso de Fernando Mella (19) de Campo Grande, ingresante a la Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. “Siempre quise estudiar medicina, pero la economía no acompañó. Cuando me enteré que podía estudiar Kinesiología gratis en la UNAU, no dudé en anotarme”.







Por su parte Rocío Ribeiro, quien es oriunda de Dos de Mayo y se inscribió a la Tecnicatura Universitaria en Instrumentación Quirúrgica, resaltó: “Yo tengo 24 años y soy profesora de portugués, pero siempre me llamaron la atención las carreras del área de la salud. Ahora que está en mis posibilidades estudiar algo relacionado, ya que la universidad está cerca de mi localidad, no dudé en inscribirme”

Con ese mismo anhelo llegó a la UNAU Diego Martínez, quien reside en la aldea Paí Antonio Martínez, ubicada en Colonia Facrán. El joven mbya relató que eligió la Tecnicatura Universitaria en Desarrollo Agropecuario con el objetivo de “aprender a producir, porque veo la necesidad que hay en la aldea y quiero aprender para después poder transmitir todo lo que aprendaal resto”.

Para cientos de jóvenes, el encuentro representó el primer contacto con la vida universitaria. En ese contexto, el Secretario de Extensión, Cultura y Relaciones Institucionales, Prof. Bruno Ariel Gini, aprovechó la ocasión para presentar los programas deportivos, culturales, de género, y las becas que impulsa su secretaría. “Desde la UNAU ofrecemos becas que son dadas con fondos propios de la universidad, para lograr eliminar los obstáculos que pueden existir para que un estudiante pueda avanzar y concluir su carrera con todas las necesidades satisfechas”.

Oferta académica

La segunda universidad pública de Misiones ofrece cuatro carreras: Licenciatura en Kinesiología y Fisiatría (5 años), Licenciatura en Administración de Negocios (4 años), Tecnicatura universitaria en Instrumentación Quirúrgica (3 años) y Tecnicatura universitaria en Desarrollo Agropecuario (3 años)

