Imagen ilustrativa vía CorrientesHOY

POSADAS. El Ministerio de Salud Pública confirmó este jueves la detección de 1.589 nuevos casos y 12 fallecidos por coronavirus (Covid-19) en las últimas 24 horas. Esta cifra de muertes por Covid es la mayor registrada desde el inicio de la pandemia en Misiones. Además, el MSP confirmó que tres de las víctimas eran menores de 3 años de edad, por lo que no estaban vacunados. Asimismo, según trascendió en las últimas horas, el parte incluye a una víctima de 4 años de edad, con comorbilidades, que había fallecido el 20 de Enero pero que dio positivo para Covid en las últimas horas, tras la realización de una autopsia ordenada por el juzgado de instrucción 1 de Oberá.

Con estos datos, la provincia acumula 66.066 positivos y 794 fallecidos por la enfermedad.

En cuanto a los contagios, las ciudades de Apóstoles (90 casos), Montecarlo (108), Puerto Iguazú (118), Eldorado (139), Garupá (144) y Posadas (643).

Con esta cifra de contagios, la provincia acumula 15.697 pacientes cursando la enfermedad, de los cuales 216 están internados. En tanto, la provincia se acerca a los 50 mil recuperados Covid, con 49.575 a la fecha. Cabe aclarar que entre estos recuperados, hay personas que contrajeron dos veces Covid-19.

Dos niños y dos bebés entre las víctimas Covid de este jueves

Respecto de los fallecidos, el Ministerio de Salud Pública persiste en su política desinformacional y evita toda mención a las características de las víctimas. Sin embargo, este jueves confirmaron las víctimas pediátricas que no estaban vacunados por la edad.

El parte indica que de los 12 óbitos, 3 padecían comorbilidades y no estaban vacunados por decisión propia. En tanto, otros 3 sufrían comorbilidades y no estaban vacunados por ser menores de 3 años. Asimismo, 2 pacientes presentaban comorbilidades y no estaban vacunados por decisión familiar. Y finalmente, 4 pacientes sufrían comorbilidades y estaban con el esquema de vacunación antiCovid incomepleto.

Pese a que el MSP no informó oficialmente las edades y tipos de comorbilidades, esos datos se filtraron en los medios. Así pues, el diario PE indicó que una de las víctimas de Covid es un bebé de dos meses, oriundo de Dos de Mayo. Otro es el niño de 4 años de Oberá, no vidente y sin vacunación por decisión familiar.

Además, falleció otro niño de 1 año de Puerto Piray con síndrome de West y un bebé de 44 días, con síndrome neurológico grave. Los dos bebés y el niño de un año, son los no vacunados por su edad.

Los demás fallecidos, con comorbilidades y sin vacunas o con esquemas incompletos

Entre los pacientes que fallecieron y no tenían esquema completo de vacunación aparecen una mujer de 64 años de Garupá con Alzheimer, neumonía por tuberculosis e hipertensión. Además, murió una paciente de 76 años de Eldorado, con obesidad, insuficiencia cardíaca crónica y ACV isquémico. También falleció mujer de 61 años de Colonia Victoria, con diabetes e hipertensión. Y finalmente, la cuarta víctima que sólo tenía una vacuna antiCovid aplicada es una paciente de 65 años de Puerto Iguazú con hipertensión.

Por otra parte, murió un hombre de 86 años de Eldorado, con demencia senil y EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva y Crónica), no vacunado por decisión familiar. Y también se produjo el deceso de una paciente de 81 años de Posadas, no vacunada por decisión propia, con diabetes, hipertensión, insuficiencia renal aguda y cetoacidosis diabética.

Mientras que los otros dos fallecidos son no vacunados por decisión propia. Ellos eran un paciente de Garupá de 56 años con obesidad, hipertensión y diabetes, no vacunado por decisión propia. Y una mujer de 83 años de Posadas, con diabetes e hipertensión.

Pese a que los datos que el MSP no informa oficialmente, terminan conociéndose, el organismo mantiene la postura de retacear los datos sobre las víctimas fatales, en un contexto crítico por la circulación comunitaria de la variante Ómicron.