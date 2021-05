Oberá: alcalde afirma que con la recaudación no alcanza para mantener los servicios diarios

POSADAS. El intendente renovador Carlos Fernández visitó la capital misionera este lunes y en su contacto con la prensa, admitió que las restricciones sanitarias están afectando la economía de la comuna, por la caída en la recaudación. Según el alcalde, la recaudación actual no les alcanza para estar al corriente con los gastos diarios y los servicios que presta la comuna.

El alcalde ponderó el aumento de la capacidad de camas UTI en el Samic obereño, pero llamó a la población a mantener las precauciones relacionadas con la prevención del coronavirus (Covid-19).

En este sentido, Fernández explicó que tuvieron “desbordes en Oberá” y “el fin de semana que pasó tuvimos que clausurar dos lugares. Y el fin de semana anterior, un lugar. (Clausuras) que no veníamos haciendo por una cuestión de entendimiento y de hablar. Pero vemos que si no se toman medidas más drásticas va a ser muy difícil controlarlo”, comentó el alcalde, añadiendo que, ahora aplicarán multas a los locales clausurados.

Al respecto, Fernández opinó que las multas “no tienen fin recaudatorio”, sino disuasivo.

Consultado por MisionesCuatro, el intendente admitió que las restricciones relacionadas al coronavirus –como la limitación en la capacidad de los locales-, no cayó bien en el sector empresarial. “Todo lo que sea de esta manera no gusta a nadie, ni a nosotros hacerlo ni al que recibe el castigo. Es para prestar atención. Si tenemos capacidad para 100 personas y vas al lugar y te encontras con 225 o 250 personas, está mal. Y nosotros somos los responsables si al otro día tenemos la desgracia de un contagio masivo”, recalcó.

En esta línea, Fernández insistió en que la prevención es fundamental. “La gente se seguridad está cansada y ni hablemos de los trabajadores de la salud están pasando un momento difícil. La cantidad de personal no alcanza las horas de trabajo son muy largas”, advirtió el intendente, que recordó que él mismo proviene del campo de la Salud –Fernández es médico de profesión.

Una recaudación que no alcanza para cubrir los servicios diarios

Ante la consulta sobre los niveles de actividad económica en el contexto de las restricciones por la segunda ola de contagios de coronavirus, Fernández consideró que pese a los datos de una recaudación récord en la provincia (porque con las fronteras cerradas se evita la fuga de divisas al Paraguay y al Brasil), los “municipios se sienten muchísimo las restricciones”.

En el caso de Oberá, “tenemos comercios que nos ayudan. Son comercios grandes y en esa venta de alimentos mensuales, la municipalidad recauda. Pero no alcanza para los servicios diarios. La recaudación no alcanza a cubrir los costos necesarios para poder mantenernos al día con todo”, reveló Fernández, quien, no obstante, opinó que “estamos con una cuenta equilibrada”.

Sobre el final de la entrevista, Fernández se refirió a la campaña de vacunación en la segunda ciudad de la provincia. “Estamos aplicando entre 700 a 800 vacunas por día, de lunes a sábado. Estamos cubriendo a todos los que tienen necesidades, adultos mayores, personas de 50 a 59 y personas con comorbilidades, trabajadores esenciales, trabajadores del cementerio y de la recolección de residuos, de asuntos barriales, niñez y familia. Es una vacunación progresiva”, detalló el alcalde.

Y remarcó que aparte del complejo Ian Barney, habilitaron en el Centro Cívico, y allí también “fue masiva la vacunación”.