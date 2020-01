Piden intervención de la UATRE y RENATRE

JARDÍN AMÉRICA. Ante la situación del siniestro vial que tuvo lugar en la localidad mencionada, cuando un grupo de tareferos que estaba siendo transportado en una Traffic volcó tras un despiste provocando heridos graves; Ana Cubilla, Secretaria General del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), se comunicó con Misiones Cuatro para dialogar acerca de las condiciones precarias que se descubren a raíz de los trágicos hechos que se han sucedido.

En vista de las consecuencias que trajo el siniestro vial, Cubilla apuntó directamente a las tercerizadoras a quienes culpa de trabajar irregularmente, precarizando al personal que emplean en las tareas de cosecha de la yerba mate, y expresó que “como la regulación de la UATRE y el RENATRE no funcionan, lo que nosotros pedimos es que sean parte de la fiscalización en el campo, no solamente en la cosecha gruesa sino también en lo que se llama ‘zafriña’ que es un pequeño período de 15 a 20 días donde los patrones no blanquean a los trabajadores y nosotros venimos reclamando eso pero los procesos son muy lentos” explicó.

Consultada por la cantidad actual de cuadrilleros tercerizadores que contratan a los tareferos manifestó que “no se sabe porque ante la falta de regulación, cualquiera que se presente puede ser un cuadrillero y hacer la cosecha de la yerba porque las patronales, dueños de la tierra y de la cosecha, no les piden estos requisitos de que estén en el AFIP, de que sean solventes, de que tengan a todos los trabajadores blanqueados y todas estas cuestiones” denunció.

En esta línea, expresó que la UATRE y RENATRE funcionan “solamente como entes recaudadores, pero como nosotros dependemos de entes nacionales, por más que estemos organizados los 3 sindicatos más la Asociación de Tareferos de la provincia, tenemos vedado el acceso a las mesas de discusión sobre estos temas que afectan a la regulación del trabajo y la provincia hace lo que puede pero es insuficiente” y consideró que es necesario continuar presionando para poder expresar estas necesidades en la reunión próxima que tendrán con diferentes ministros de la provincia y los diferentes sindicatos y asociaciones de tareferos y tratar de ampliar el debate con las asociaciones de cuadrilleros y productores de la región.