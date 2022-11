Polémica en Puerto Iguazú por la realización del Black Friday: No dejaron participar a la Cámara de Comercio

Imagen ilustrativa de la web

El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad criticó duramente al presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú por el Black Friday en esa ciudad: “aquellos que por las redes sociales piden que nos vaya mal, les pido que hagan un esfuerzo para que nos siga yendo bien”, fue la declaración de Herrera Ahuad, luego de que Joaquín Barreto usara su cuenta de Facebook para referirse a la última edición del Black Friday. “Sin luz toda nuestra ciudad una vez mas! Pero por suerte se corto después de permitirnos disfrutar del exito del Black Friday Iguazú, menos mal que esa era la forma de ayudar al Comercio, ni si quiera respondían los mensajes al número que pusieron para asesorar y ayudar a los comerciantes. El claro ejemplo de cómo con muchoooooo se hace poco, para no decir nada”, fue la publicación.

Tras lo sucedido, en el programa TVA, que se emite por Misiones Cuatro, Eduardo Pérez habló del tema con Joaquín Barreto Bonetti, presidente de la Cámara de Comercio de Iguazú: “tengo claro como fue el anterior Black Friday y como se gestionó, lo que publiqué en redes sociales fue lo que me manifestaron, pusieron un número de teléfono para asesorar a los comerciantes, los comerciantes mandaban WhatsApp y nadie le contestaba, no se pudo hacer ventas en cuotas porque no funcionaba el sistema”, reveló.

Asimismo, cuestionó que la institución que representa quede afuera del evento comercial: “todos los Black Friday de la provincia fueron organizados por Cámaras de Comercio, como fue el anterior Black Friday nuestro. Ahora, porque uno esté en un color político diferente, dejar afuera una institución como la Cámara de Comercio, cuando yo nunca pongo la parte política dentro de mi gestión de la Cámara, nunca mezclo. La verdad que bastante sorprendido”, expresó Barreto.

Además, contó comerciantes recibieron “aprietes” para que participen en el Black Friday.