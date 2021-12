Recomiendan consumir sandías misioneras, porque “son orgánicas”

RUIZ DE MONTOYA. Con shows artísticos, exposiciones y elección de la reina y la reina de las productoras de sandías, el municipio de Ruiz de Montoya se prepara para realizar la fiesta provincial de la sandía, después de dos años sin el evento, por la pandemia del coronavirus. El alcalde renovador Víctor Vogel, confirmó las fechas de la fiesta, del viernes 17 al domingo 19 de Diciembre y destacó la calidad de la producción misionera de sandías, que, según él, a diferencia de producciones de otros lugares, no necesita químicos y fertilizantes.

El alcalde comentó que, “después de esta terrible pandemia que nos hizo suspender la fiesta el año pasado, tenemos organizado para el 17, 18 y 19 de Diciembre, la edición número 11 de la Fiesta Provincial de la Sandía. Estamos con una nueva comisión organizadora y muchos productores se involucraron en esta ocasión para trabajar en esta nueva edición”, conetó Vogel, en diálogo con MisionesCuatro.

“Arrancamos el viernes con algunos shows artísticuos. El sábado habrá exposición de sandías y derivados que vamos a estar mostrando. A la noche seguimos con eventos, con la elección de la Reina (de la Sandía) y vamos a elegir la Reina de las Productoras de la Sandía. Son productoras dedicadas al trabajo de la chacra y quieren presentarse y competir entre ellas”, precisó el intendente.

Según informó, la fiesta se desarrollará en el Parador Ruta 7 –sobre la ruta provincial 7 en el Calle del Cuñá Pirú.

La producción de sandía de este año y las diferencias con producciones de otras provincias y países

Consultado por este medio, Vogel reveló que dialogan con los pequeños productores de sandía de la zona, y con los distintos sectores del valle del Cuñá Pirú y los que están fuera del valle. “Todos los productores manifestan que tuvieron muy buena producción, en lo que han encarado. Sean mandioca, maíz o sandía. Se sienten muy conformes”, dijo Vogel, y añadió que por un convenio con el IFAI, el municipio colaboró con los pequeños productores “no tenían posibilidades de preparar la tierra para sembrar”.

De acuerdo con Vogel, asistieron con la preparación de la tierra através de un tractor y con las semillas. A cambio, “cuando vendían, le pedíamos que nos devuelvan el combustible que gastamos”, completó.

“Son más de 50 productores familiares de sandía (en la zona)”, indicó.

Sobre el final, Vogel se pronunció sobre la compra y venta de sandías provenientes de otras provincias. Al respecto destacó que en el Valle del Cuá Pirú cuentan con “una tierra muy fértil, y sólo tenemos que agregar el agua cuando no llueve. No hay químicos, ni fertilizantes porque no hace falta. Es un detalle no menor a tener en cuenta cuando se compra fruta. Hay que ver de dónde viene y como fue tratada”, comentó. Además, Vogel informó que este viernes estarán trayendo frutas frescas a la Plaza San Martín en Posadas, para promocionar la Fiesta Provincial.