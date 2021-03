Suman líneas y frecuencias de los servicios interurbanos desde este martes

POSADAS. La medida se anunció a través de la disposición Nº 021 de la Subsecretaría de Transporte, Puertos, Aeropuertos y Redes de Comunicación de la provincia donde se autoriza la reanudación de servicios de transporte interurbanos a partir de hoy martes 16 de marzo.

De esta manera las rutas y frecuencias fueron habilitadas en función a las demandas de los pasajeros, que aumentaron significativamente con el inicio del ciclo lectivo.

Además, se distribuyeron entre las empresas de forma estratégica para asegurar un servicio eficiente que evite aglomeraciones en las paradas y terminales, apuntando a cumplir los protocolos de cuidado vigentes.

Empresas, líneas y horarios:

-Martignoni Hnos S.R.L

Posadas- Puerto Iguazú: 04.30/Puerto Iguazú- Posadas: 12.00

-Tala S.R.L: L. N. Alem- Posadas: 16.30/Posadas- L. N. Alem: 20.20

-Río Uruguay S.R.L:

Posadas- C. de la Sierra: 08/12.15

C. de la Sierra- Posadas: 10.10/ 12.55

Posadas- Azara: 17.45

Azara- Posadas: 19.20

Posadas- San Vicente: 09.00

San Vicente- Posadas: 16.15

-Flecha de Oro S.A:

Posadas- Puerto Iguazú: 02.15/ 21.00

Puerto Iguazú- Posadas: 04.25/ 12.15

Posadas- El Soberbio: 07.30

El Soberbio- Posadas: 13.00

-Brilla S.R.L:

Oberá- San Javier: 05.45

San Javier- Oberá: 15.10

Oberá- Colonia Aurora: 11.00

Colonia Aurora- Oberá: 14.30

Oberá- 25 de Mayo: 19.40

25 de Mayo- Oberá: 11.30

Oberá- Campo Viera: 05.45/ 06.30/ 12.00/ 15.15/ 16.40

Campo Viera- Oberá: 06.00/ 07.10/ 12.40/ 15.50/ 17.10

Villa Bonita- Oberá, ida y vuelta

Colonia Inglesa- Oberá: 05.30/ 14.00

Oberá- Colonia Inglesa: 11.00

-El Litoral S.R.L:

Panambí- Oberá: 06.00/ 08.00/ 10.45/ 12.00/ 14.00/ 17.45

Oberá- Panambí: 06.30/ 08.00/ 10.00/ 11.30/ 16.00/ 21.00

-Águila Dorada:

San Javier- Posadas: 04.15/ 09.00

Posadas- San Javier: 06.30/ 16.30

-M. Horianski S.R.L:

Posadas- Puerto Iguazú: 19.00/ Puerto Iguazú- Posadas: 05.15

-Y. H S. A:

Posadas- Apóstoles: 05.00

Apóstoles- Posadas: 07.10

Posadas- C. de la Sierra: 08.50/ 14.30

C. de la Sierra- Posadas: 13.30/ 16.40

Azara- Posadas: 18.00

Apóstoles- Azara: 17.30

Apóstoles- C. de la Sierra: 21.30

C. de la Sierra- Apóstoles: 16.40/ 21.00