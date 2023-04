“Tenemos que recuperar para el pueblo de Azara, un terreno usurpado” plantea candidato a intendente de JxC

POSADAS. “Las propuestas vienen del pueblo hacia nosotros Y Nuestro trabajo es en base a las carencias que tenemos”, comenzó diciendo Martín Rojas, el candidato a intendente de Azara por el sublema “Compromiso con el Cambio” (de Juntos por el Cambio) en diálogo con el programa “Otro Día Más” que conduce Pablo García y se emite por la FM Social Club 97.7 de Apóstoles.

En referencia a la cuestión del servicio de energía eléctrica, Rojas comentó: “Hoy por hoy hay un déficit importante, Azara creció, los barrios se van poblando y tenemos una cooperativa que no acompaña el crecimiento de nuestro pueblo. No se hace cargo de las inversiones que tienen que hacer para que pueda crecer el pueblo”, cuestionó el docente y candidato a alcalde.

El problema de la falta de inversión en energía eléctrica

“Un vecino al que le dan un permiso de ocupación en un descampado como para construir tiene que pagar todas las líneas de tendido eléctrico hasta su casa, siendo que todos los terrenos están designados y la cooperativa no invierte. Hay personas que no pueden ir a vivir o a construir en su terreno porque no tiene energía eléctrica y hay mucha gente que pagó y no se le está dando el servicio”, detalló Rojas, en una extensa entrevista con “Otro Día Más”.

En esta línea, Rojas insistió en que la falta de inversión, podría derivar en una tragedia. “Tenemos postes que se pudren y se caen. En el barrio San Antonio, se cayeron tres postes y gracias a dios no había nadie. Si hubiera habido alguien, iba a ser una desgracia”, aseguró.

Asimismo, el candidato de JxC denunció que en Azara, “tenemos problemas de baja tensión, y se queman los electrodomésticos todo el tiempo. Hay un seguro que supuestamente funciona, pero te terminan dando el 30 o 40% de lo que vale el electrodoméstico. Y si no tenés una factura que acredite que es tuyo, no te lo reconocen. Pero muchos compramos de segunda mano”, añadió el docente.

Este déficit estructural en la provisión de energía eléctrica, también impacta en el desarrollo fabril del pueblo, pues si una industria se quiere instalar, “no tenemos potencia. Tenemos una maderera que no puede seguir creciendo por esa cuestión. Y porque no tenemos un parque industrial”, consideró.

El caso del terreno de 25 hectáreas que habría sido usurpado por un supuesto acreedor del Ministerio del Agro

Vinculado a esta problemática, Rojas habló de un lote donde se podría construir un Parque Industrial, el cual misteriosamente está ocupado y la Cooperativa de Azara, le proveyó al usurpador, de servicios de electricidad y agua. “Si llegamos a ser electos, tenemos que recuperar un campo que muy pocos vecinos conocen en Azara. Está por ruta 1 antes de llegar al pueblo, que es del Ministerio del Agro, donde funciona la EFA (“San Antonio”). Es un campo que tiene 25 hectáreas y fue usurpado por una persona que trabajó para el ministerio del agro, al que no le indemnizaron y se agarró el campo”, contó Rojas, añadiendo que conoce del tema porque es docente en la Escuela de Formación Agropecuaria mencionada.

“Le pusieron luz, hay algo (extraño) detrás, ya puso plantas de yerba”, reveló el candidato, arrojando un manto de sospechas sobre una posible connivencia de las autoridades con el usurpador. “Tenemos que recuperarlo para el pueblo, no se lo puede apropiar un privado. Cuando estaba (Sebastián) Oriozabala de ministro (del Agro) prometió que lo iba a sacar”, dijo Rojas, insistiendo en que ese lote debería ser usado para la escuela, para el municipio “o para lo que sea”.

“Hay una connivencia, no sé con quién, pero creo que es alguien de la renovación. Y la gente que está detrás de ese campo se quedó sin agua”, añadió Rojas sobre la zona ubicada a 5 kilómetros del casco urbano y a 500 metros de la ruta. “Tenemos industrias en Azara que ya no tienen para donde crecer y podríamos traer otras empresas, pero no tenemos donde meterlas”, insistió el candidato.

La carencia de agua potable en el pueblo

En tanto, sobre la problemática del agua en Azara, Rojas explicó: “En el tema del agua, con datos de la provincia, sabemos que el 90% de los pozos están contaminados. No hay cloacas y necesitamos una planta potabilizadora en azara”, sostuvo el docente. Y aclaró que actualmente, en Azara cuentan con “agua segura”, pero que “no es agua potable”.

Asimismo, “nunca se hizo un estudio de cómo está el agua”, denunció Rojas, contando que periódicamente aparecen brotes de diarrea en niños y adultos mayores “pero nadie viene a decir nada”.

La muerte de vecinos por falta de ambulancieros

Por último, Rojas apuntó a la cuestión de la salud pública, otro de los graves déficits que tendría el pueblo según su mirada. “En lo que va del año, se murieron dos personas por falta de ambulancias. Tenemos dos móviles, pero tenemos un solo ambulanciero. Y tenemos que tener al menos tres personas (para conducir las ambulancias)”, ponderó el docente. Y reveló que recientemente “se murió una chica joven y dejó una beba de 3 meses, porque vino sin alguien que le haga reanimación”.

Estando apenas a 80 kilómetros de Posadas, Azara es una de las comunas “olvidadas” por la gestión provincial, según denunció Rojas. “En la ruta 12 tenés todos los servicios e infraestructura. Y en ruta 14 no tanto, por ahí tenés poblados más importantes. Pero lo que es la ruta 2 estamos en el olvido total de la provincia”, fustigó.

Y para ilustrar su punto de vista, Rojas recordó que “en la última gestión tuvimos apenas 5 cuadras de empedrado y hace 7 años que no se construye una casa”. Además, la cuestión de los terrenos fiscales “es otra problemática: se los están dando a los ‘amigos de’, y a los que realmente los necesitan, no se los dan”.