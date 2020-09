Trabajadores sanitarios protestarán en el Hospital de Agudos

POSADAS. El acuerdo salarial del gobierno con algunos gremios, como ATE y CTA Autónoma, por un incremento de unos $13 mil de bolsillo, fue rechazado por empleados sanitarios autoconvocados, que este miércoles protestarán ante el Ministerio de Salud Pública y ante el Hospital de Agudos Ramón Madariaga.

En diálogo con MisionesCuatro, Elizabeth Porral, licenciada en enfermería y referente de Unidad Coronaria, aclaró que son varios los sectores de autoconvocados que rechazaron el acuerdo salarial. “No tenemos nada que ver con los gremios, no nos representan”, lanzó Porral, añadiendo que también las instrumentadoras quirúrgicas, acompañan el reclamo en el Hospital.

“No nos representan ATE y UPCN. Venimos desde octubre del año pasado, con nuestra lucha de aumento al básico. Hay muchos grupos de whatsapp y está todo distorsionado. El Hospital de Agudos, mañana sale a las 6 y se declara en asamblea permanente. Se nos suman (personal de) hotelería, traslado, laboratorios y diagnósticos por imágenes. Es una gran movida en desacuerdo a lo que estamos viviendo”, confió la referente de la UCO.

Según Porral, es contratada y está percibiendo $24.544,11. Pero la canasta básica es de 44 mil pesos y “sabemos que, en Misiones, es más. No nos alcanza y no nos queda otra que salir a luchar y manifestarnos, estamos en democracia y lo podemos hacer. Se hicieron muchas notas y se buscó el diálogo, pero no se llegó a nada. No nos dejaron otra que ponernos en asamblea y estar en lucha”, reveló.

Consultada al respecto del número de trabajadores movilizados, Porral precisó: “Somos 25 en unidad coronaria. Pero en el Hospital de Agudos, son unos 500”.

“Solicitamos un aumento que eleve el sueldo acorde a la canasta básica. En otra oportunidad hubiéramos pedido, pase a planta y reducción horaria. Ahora nos interesa tener un salario digno que nos ayude a subsistir en este tiempo”, subrayó.

Dejando en claro que están enfrentados a los sindicalistas estatales, Porral aclaró que no estarán acompañando a otro sector de trabajadores sanitarios, que exige un incremento del 60% en sus haberes. “Porque el gremio está en el medio, no podemos aunar las fuerzas. Pone palos en la rueda, entre los colegas. Habrá una asamblea frente al ministerio y otra en el Hospital de Agudos. Ellos van, creo, por un aumento del 60% y nosotros por un salario acorde a la canasta”, enfatizó.

“Hay compañeros con 2 y hasta 3 empleos, el stress es alto. Gracias a dios no hay colapso sanitario. Pensamos que llegó la hora de que nos miren, reconozcan y paguen lo que es justo”, insistió.

Por otra parte, Porral reveló que mantuvieron contactos con los gerentes y directivos de la Fundación Parque de la Salud, donde muchos de ellos están contratados. “Hablamos con los directivos del parque de la salud, pero nos dijeron que (el aumento) no depende de ellos. Sino del gobernador (Oscar Herrera Ahuad) y de los ministros (Oscar Alarcón, de Salud Pública y Adolfo Safrán, de Hacienda).