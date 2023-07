Tras dos meses de medidas de fuerzas, el FTEL se reúne con el gobierno

Foto archivo reunión y docentes y autoridades en enero de 2023

POSADAS. Tras varias semanas de espera, este miércoles 5 de julio se llevará adelante una nueva mesa de diálogo, tal como estaba programada.

Quien dio detalles de la reunión fue Mónica Gurina, docente nucleada en el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha (FTEL), en una entrevista brindada la programa Turno Mañana que se emite por MisionesCuatro.

“Este FTEL todavía no se había reunido y hoy a partir de las 15 horas en la Escuela Normal Superior Estados Unidos del Brasil, está previsto que nos reunamos. La verdad es que esperemos que hoy no nos vengan a preguntar solamente qué es lo que necesitamos, porque hace dos meses que el FETEL en medidas de fuerza y en distintas acciones y en notas entregadas al Consejo, a la Cámara, a Casa de Gobierno, al Ministro de Hacienda, hemos dejado claro cuál es el requerimiento del sector de los trabajadores de la educación del FTEL”, declaró Gurina.

Asimismo, agregó: “tenemos un número que es el que informamos a la patronal, que es un básico de 59.400 pesos. ya está aprobado en la Asamblea, ya está comunicado. Además, estamos hablando de otros temas que son altamente preocupantes y en orden de prioridad el segundo tiene que ver con el tema de los comedores escolares”.

“Esperemos que hoy no nos digan, ‘tomen asiento, los vamos a escuchar’, porque ya hemos entregado notas y el gobierno ya está sabiendo cuál es el requerimiento del FTEL. Nosotros, de todas maneras, luego de la reunión, suceda lo que suceda, tenemos una asamblea que va a evaluar y va a resolver el camino a seguir”, expresó Gurina.

Con respecto al reclamo docente comentó: “venimos con más de dos meses de medidas de fuerza en el primer tiempo alternadas y, ahora, hace prácticamente 15 días que estamos en la Plaza 9 de Julio. El gobierno pretende invisibilizar, o que esto se vuelva parte del paisaje, la verdad que está lejos porque hemos realizado distintas actividades inclusive, marchas de antorcha, marchas a la legislatura. Ahora se están evaluando otras medidas”.

“Lo que sí hay es una fuerte convicción que tiene que ver con que no es posible que en este tiempo el gobierno diga que no hay plata, que no alcanza y los que tengamos que pagar seamos los trabajadores estatales y en este caso los trabajadores docentes”, afirmó la docente.