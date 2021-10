En Encarnación están listos para la reapertura de fronteras y las estadísticas sanitarias son “alentadoras”, aseguran

POSADAS. En la vecina ciudad paraguaya de Encarnación, hay una “expectativa muy grande” por la reapertura de fronteras y más precisamente, del puente San Roque González de Santa Cruz, uno de los dos pasos fronterizos más transitados del país en la etapa previa a la pandemia del coronavirus. Así lo aseguró el periodista encarnaceno Oscar Bogado, quien reveló a MisionesCuatro que ya están llevándose adelante operativos de limpieza, desinfección y puesta a punto de la dirección de Migraciones, de la Aduana y de los comercios del llamado Circuito Comercial, aledaño a la cabecera del puente internacional San Roque, cerrado desde Marzo del 2020.

“Algunos ciudadanos argentinos que están en (el departamento de) Itapúa, dependen de que la frontera se reabra para que puedan regresar a Argentina. Es emocionante, estamos hablando de un reencuentro postegrado por varios meses”, expresó Bogado.

Asimismo, el periodista admitió que las autoridades departamentales y municipales “también están a la expectativa” por la reapertura, luego del anuncio del gobernador Oscar Herrera Ahuad, apuntando al jueves o viernes, como fecha de apertura.

“La cuestión sanitaria se sigue exigiendo. En la frontera, se va a concentrar la exigencia de cumplimiento del protocolo sanitario de ingreso al país. Tomando en cuenta el avance de la vacunación en Argentina y Paraguay, estamos pensando que sólo se va a exigir el carnet de vacunación completa contra el Covid-19. El resto es protocolar”, dijo Bogado sobre el hisopado al ingreso al país.

Limpieza generalizada en el Centro de Fronteras y el Circuito Comercial

Según Bogado, en los últimos días, comenzó un “proceso de limpieza general, que incluye Aduana y Migraciones para poner todo en condiciones para la reapertura (del puente internacional). Los mismo ocurre con el circuito comercial, cercano a la cabecera del puente. Va a ser objeto de una limpieza general. El municipio va a colaborar con los comerciantes”, puntualizó el periodista, en diálogo con MisionesCuatro.

En cuanto a la cuestión sanitaria, Bogado sostuvo que “hay días en que sí (detectan casos) y días que no. Ayer no reportamos ningún caso en el departamento de Itapúa. Esperamos que este martes tengamos la misma circunstancia. A nivel nacional, la cantidad de fallecidos ha disminuido bastante y hay jornadas en las que no reportamos fallecimientos”, reveló el periodista sobre la situación epidemiológica de Encarnación y el departamento de Itapúa, con relación al Covid-19.

A nivel nacional, seguirán con las mismas restricciones, pero el gobierno levantará la restricción de circulación en horarios de 23 a 5 de la madrugada.

Un dato que puso de relieve Bogado, tiene que ver con las experiencias previas de apertura de fronteras, que no trajo aumento de casos de coronavirus, según las estadísticas oficiales. “En la frontera con Brasil, hay reportes alentadores. No se dispararon los casos con la reapertura. El avance de la vacunación ha colaborado muchísimo. Los datos estadísticos son alentadores y se está controlando la pandemia en esta etapa”, opinó Bogado.

Cómo va la vacunación en Paraguay

Además, el periodista contó que están inmunizando a la población, mayormente con las vacunas Sputnik, AstraZeneca y Pfizer, aunque hay otras vacunas. Y que tienen problemas con las segundas dosis de Sputnik, como ocurrió en Argentina. “Hay que destacar que las personas afectadas gravemente por coronavirus, son las que no recibieron ni una dosis de vacunas. Eso quiere decir que las que recibieron las vacunas están exentas de un cuadro grave de Covid”, enfatizó Bogado.

En esta línea, el periodista consideró que “el ministerio de Salud Pública está haciendo vacunación casa por casa. Los vacunatorios no están recibiendo la cantidad de personas y los vacunadores están saliendo (extramuros)”, sostuvo Bogado, añadiendo que la falta de inmunizaciones no tienen que ver con movimientos antivacunas.

“Se ha liberado mucho la circulación y los eventos sociales, entonces se transmite una (imagen) de tranquilidad que es preocupante. Si la persona no acude a vacunarse está expuesta a contraer la enfermedad”, reflexionó Bogado, quien insistió en que “el ministerio de salud está trabajando arduamente para llegar a la mayor cantidad posible de personas, de acuerdo con la edad y la disponibilidad de vacunas”.