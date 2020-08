“Misiones no adhirió al DNU presidencial que impide cortar la luz por falta de pago”

Lo hizo tras fallecer su antecesor en el cargo, Odulio De Lima. Duarte habló con Misiones Cuatro sobre el estado de la cooperativa en tiempos de pandemia y cuarentena. Una cooperativa que brinda los servicios básicos a una decena de municipios de la Zona Centro de Misiones. Estos son sus principales conceptos:

-“El lunes pasado comenzamos a cortar el servicio de energía eléctrica a unos cien socios que debían facturas desde diciembre. La enorme mayoría de ellos se acercó a la cooperativa a regularizar su situación y se les reconectó el servicio. Al resto, que no tenía dinero para pagar, también se le reconectó el servicio con la promesa de que en la semana que empieza se acercarán a pagar algo, para ir achicando la deuda. Hay que decir que el gobierno de la provincia de Misiones no adhirió al decreto presidencial que impide cortar los servicios básicos por ciento ochenta días (N. del E: se refiere al Decreto de Necesidad y Urgencia que el presidente Alberto Fernández dictó en marzo y que prorrogó en junio). Aún así la idea es que nadie sufra cortes de luz. Por eso invitamos a los socios que también deben más de tres facturas, porque con menos de tres no se le corta la luz a nadie, a que se acerquen a la CELO a convenir una forma de pago. En el caso del agua existe una resolución del EPRAC (Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas) que impide cortar el servicio a los socios que adeudan facturas, que los hay y muchos. En energía eléctrica tenemos entre un 25 a un 30% de morosos. En agua potable la morosidad se eleva a la mitad”.

–Hoy la mayor deuda de la CELO vuelve a ser con la prestataria provincial de luz, Energía de Misiones, la ex EMSA. Después de haber cancelado en diciembre aquella deuda en la que se nos cobró intereses usurarios, en el verano volvimos a atrasarnos. Precisamente hoy, jueves 6 de agosto, le pagamos a la ex EMSA la factura de enero que venció en febrero por un total de 64.271.828,19 pesos. En el acumulado desde entonces, que coincide con la morosidad de los socios que desde antes de la pandemia empezaron a dejar de pagar la luz, le estamos debiendo a Energía de Misiones unos 220 millones de pesos”.

-“También le debemos tres meses de horas extras a los trabajadores. Esperamos poder empezar a cancelar esa deuda desde este mes de agosto”.

-“Todavía no tenemos el número exacto del déficit que va a arrojar la Memoria y Balance que concluye cada 31 de julio. En eso está trabajando el auditor externo, el contador público Mario Mecozzi. Pero la deuda total va a ser la suma de los 220 millones de pesos que le debemos a Energía de Misiones más las horas extras que se le deben al personal”.

-“Al 31 de julio de 2019 la CELO tenía 179 empleados. En un año tomamos 12 más, todos para trabajar en el sector de Redes de Agua Potable, donde siempre se necesita personal. Los que entraron eran personas que se habían presentado al llamado a concurso para todas las áreas, donde concurrieron cuatrocientas personas, y estaban en la nómina. En total hoy la CELO tiene 191 empleados”.

-“Estamos al día con los salarios del personal y también pagamos el medio aguinaldo”.

-“El 34% de la recaudación de la CELO se destina a pagar sueldos. Cuando la Lista Blanca llegó a la administración ese porcentaje era del 60. Hoy destinamos unos 16 millones de pesos para pagar los salarios del personal”.

-“No tenemos ninguna novedad sobre la posibilidad de que se construya una nueva línea de 132 kV, tan necesaria para reemplazar a la actual. Creemos que el estado provincial podría hacerse cargo de otra obra importante, pero menor a esa, que es la línea Alver-Alberdi. Se lo pedimos al gobernador Herrera Ahuad pero hasta ahora no nos respondió”.

-“En la ciudad de Oberá hay unas 17 mil personas que no tienen acceso al agua potable”.

-“Hoy la CELO cuenta con 34 mil socios”.

-“En estos tiempos de pandemia y cuarentena la recaudación total cayó un 30%. Pero aún así creemos que si los socios siguen regularizando su situación, atravesaremos esta crisis sin mayores problemas, más allá de la deuda que tenemos con la ex EMSA. Lo positivo es que hoy la ex EMSA ya no nos cobra esos intereses usureros del pasado”.

-“La CELO se retiró de la FECEM, que es la federación que agrupa a las cooperativas eléctricas misioneras. ¿Por qué nos fuimos? Por qué la FECEM no nos acompañó en nuestra lucha para amortiguar la deuda que teníamos con al ex EMSA. Debían estar negociando y ayudando con nosotros y no lo hicieron”.

-Con respecto a los juicios que nos hicieron y aún están pendientes de resolución, no hay novedades. Entre ellos, los que nos iniciaron el exgerente Alejandro De Paula y la periodista Norma Lunge”.

-“El ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) nos otorgó la licencia para brindar un nuevo servicio que es la televisión por cable. Próximamente la CELO va a ofrecer tv por cable a un costo menor al del mercado”.

-“En estos tiempos tan duros de cuarentena seguimos haciendo obras. Instalamos fibra óptica en el microcentro de Oberá. Se hicieron treinta y dos pequeñas obras de extensión de la red de agua potable, de trescientos a cuatrocientos metros. Y también se instaló más de cien kilómetros de cable pre-ensamblado, postes de hormigón y transformadores. A pesar de que no recibimos ningún tipo de subsidio estatal, ni nacional ni provincial”.

-Por último, Duarte también se refirió a la denuncia hecha por trabajadores afiliados al gremio Obras Sanitarias por hostigamiento y malos tratos al Jefe de Redes de Agua Potable y mantenimiento, Juan De Olivera: “El señor De Olivera es un hombre experimentado, con cuarenta años de servicio y que es de los que se embarran trabajando. Él negó las acusaciones y nosotros mismos hemos visto que los fines de semana comparte un asado con los trabajadores del sector. Es raro que un trabajador coma con un jefe que lo maltrata. De todos modos no toleraremos ningún tipo de abuso. Hoy jueves nos presentamos a hacer nuestro descargo en la Delegación Oberá del Ministerio de Trabajo, a pesar de que el ministerio nos citó en Posadas, porque la denuncia la hizo la comisión directiva del gremio desde Posadas. Como las partes no nos juntamos, porque nos parece inconveniente estar viajando en estos tiempos, veremos cómo se resuelve el tema”, finalizó Duarte.

Texto y foto de Walter Anestiades para www.misionescuatro.com