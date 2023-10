Advierten que los casos de “infertilidad están en aumento”

Juan Hobercker, jefe del programa de Fertilización Asistida del Hospital Madariaga, compartió sus conocimientos y perspectivas en una conversación con el programa “Otro Día Más” de Radio Social Club, explicando los avances y desafíos en el campo de la fertilización asistida.

Hobercker comenzó explicando los conceptos básicos de la concepción natural, subrayando que “el embarazo se consigue naturalmente con un óvulo y un espermatozoide que darían origen biológico al embrión y una incubadora que durante nueve meses va a permitir el desarrollo y es el útero”. Sin embargo, señaló que gracias a las técnicas avanzadas de fertilización in vitro, ahora es posible concebir en mujeres para quienes antes sería imposible.

Un tema que surgió en la conversación fue la subrogación de vientre a raíz del fallo de un juez misionero autorizando a una pareja oriunda de Jardín América. Hobercker compartió su percepción sobre este tema: “La pareja que busca el bebé pone el óvulo y el espermatozoide y debería implantarse en un útero materno. Como la madre biológica no puede concebirlo, ‘alquila’ un vientre. No tiene un costo porque en Argentina no está permitido”. También, mencionó que, en algunos casos, las parejas famosas optaron por realizar este proceso en el extranjero debido a su costo significativo en lugares como Miami, Bielorrusia, Ucrania e Israel.

En referencia a la subrogación de vientre en Argentina, Hobercker mencionó que hubo casos en los que un Juez autorizó el procedimiento. Sin embargo, destacó la importancia de la legislación y mencionó que, en nuestro país, algunas provincias permitieron la subrogación de vientre solo a través de decisiones judiciales, donde el juez autoriza el proceso y retira los derechos de la madre gestante.

Hobercker también compartió información sobre los avances en el Hospital Madariaga, explicando que hasta el año anterior se ofrecía el tratamiento de “baja complejidad”, es decir, de fertilidad que no requerían fertilización in vitro. Sin embargo, a partir de este año, las autoridades decidieron ofrecer fertilización in vitro, aunque hasta el momento no se ha realizado ningún tratamiento y sería para personas sin cobertura médica.

El jefe del programa de Fertilización Asistida del Hospital Madariaga enfatizó la importancia de reconocer la infertilidad como una enfermedad y la necesidad de proporcionar cobertura a través de obras sociales para las parejas que requieren tratamiento.

Hobercker también señaló la creciente incidencia de la infertilidad en la sociedad actual, atribuyéndola a diversos factores, y subrayó la importancia de abordar la fertilización asistida a una edad más temprana, dado que la tasa de éxito disminuye a medida que avanza la edad de la mujer.