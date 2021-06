Efecto pandemia: preocupa el aumento de las infecciones de transmisión sexual

Condom in male hand and female hand, give condom safe sex concept on white background

Los condones son una herramienta de salud vital y eficaz para combatir la propagación de infecciones de transmisión sexual (ITS). Están ampliamente disponibles y pueden prevenir funcionalmente la propagación de ITS cuando se usan correctamente. A pesar de esto, los casos de ITS continúan proliferando. A nivel mundial, cada año se notifican aproximadamente 500 millones de casos nuevos de ITS. Entonces, parece que los condones, a pesar de su efectividad y disponibilidad, no se usan adecuadamente para detener el aumento de casos de ITS.

Los factores que motivan el uso y no uso de condones son temas de mucha investigación empírica. Alcohol y consumo de sustancias, búsqueda de sensaciones, mayor cantidad de relaciones casuales y parejas sexuales, educación sexual más deficiente y la percepción de que los condones impiden el placer son factores de riesgo recurrentes que predicen un menor uso del preservativo. Los factores de protección menos estudiados que predicen el uso del condón incluyen una mayor autoestima, aspiraciones de educación terciaria, apoyo de los padres y habilidades para la toma de decisiones.

Recientes estudios realizados en pandemia revelan que 100 millones de estadounidenses tienen una ITS en un momento dado. Eso es aproximadamente uno de cada tres de nosotros. Estados Unidos tiene la tasa más alta de ITS curables entre todos los países desarrollados del mundo. Las tasas de sífilis aumentaron en un 70% en la UE entre 2010 y 2017. De hecho, 2017 fue el primer año desde principios de la década de 2000 en que se notificaron más casos de sífilis que de VIH. Las tasas de sífilis aumentaron un 876% en Islandia, un 224% en Irlanda, un 153% en el Reino Unido y un 144% en Alemania. Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que las tasas de clamidia y gonorrea son más altas en las Américas y los países del Pacífico Occidental, la sífilis es más alta en los países africanos y la tricomoniasis es más alta en las Américas y las regiones de África.

Los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres tienen las tasas más altas de ITS seguidos por los hombres heterosexuales, las mujeres heterosexuales y, por último, las mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres. Los adolescentes solo representan alrededor de un tercio de la población, pero tienen alrededor de un cuarto de las ITS. No tienen educación y no están preparados. La tasa de ITS está aumentando más rápidamente en las personas mayores de 65 años.

Pero no hay ningún grupo de edad que no se vea afectado por el aumento de las ITS. Ningún estado es inmune. Después de la crisis del VIH/SIDA en las décadas de 1980 y 1990, el uso de condones aumentó mucho y las tasas de ITS (y de embarazo) disminuyeron. Ahora, sin embargo, parece que la “fatiga de los condones” ha comenzado y las personas pueden no ser tan estrictas sobre el uso constante de condones como lo eran antes de que el SIDA se convirtiera en una enfermedad crónica en lugar de una enfermedad mortal.

Según los estudios recientes esta peligrosa conducta ha recrudecido en pandemia. Los investigadores alertan de un fenómeno que indica que el preservativo ha entrado en competencia con el tapaboca. La pandemia ha expuesto una nueva dificultad en establecer vínculos y que, cuando sucede, los temores se concentran en la protección frente al COVID-19, una dolencia que ha tomado la atención completa de las personas en virtud a los cambios de conducta masivos que ha implicado y al impacto cotidiano que los sujetos han atravesado.

Existe una investigación muy limitada sobre el uso del condón como respuesta conductual a las reflexiones sobre las enfermedades. Un solo estudio encontró que cuando se les presenta un patógeno cebado en un entorno de laboratorio, los participantes reportaban una mayor intención de usar condones. Con base en ese estudio, se puede predecir que, dado que COVID-19 probablemente ha estado provocando una amenaza patógena para muchas personas, se debería encontrar un aumento en el uso de condones durante la pandemia.

Un detrimento potencial del uso de condones, por el contrario, es la mayor frecuencia de las pautas de mensajes de salud transmitidas durante la pandemia. La investigación emergente sugiere que los mensajes de salud monótonos y repetitivos pueden provocar fatiga. A su vez, las actitudes de los destinatarios hacia el comportamiento objetivo se vuelven cada vez más desfavorables y aumenta la evitación del mensaje. En última instancia, los destinatarios fatigados corren el riesgo de renunciar a los consejos de estas campañas de salud.

El uso de preservativo ya ha sido identificado como una guía de salud afectada negativamente por la fatiga del mensaje. La introducción de pautas de salud adicionales probablemente corre el riesgo de acelerar la fatiga. De hecho, las campañas de sexo seguro han incorporado pautas de distanciamiento social y la investigación existente ha advertido contra las campañas de mensajes múltiples que aparentemente aceleran la fatiga. Evitar o renunciar a estas pautas de salud tiene una cascada de riesgos para la salud, que facilita las relaciones sexuales sin protección e ignora el distanciamiento social, lo que pone en riesgo la exposición tanto a las ITS como al COVID-19. Por lo tanto, por un lado, COVID-19 puede representar una amenaza significativa para la salud de las personas, aumentando así el uso de condones. Por otro lado, el bombardeo de las pautas de salud puede disminuir inadvertidamente el uso de condones.

Como tal, un estudio muy enfocado llevado en Australia buscó descubrir cualquier cambio en el uso del condón durante un bloqueo relacionado con COVID-19. Para evaluar el apoyo a las predicciones competitivas versus la fatiga del mensaje, se realizaron análisis exploratorios sobre los cambios en el uso de condones antes y durante el brote de COVID-19.

Los análisis revelaron que el uso de condones disminuyó después del brote de COVID-19 al controlar los cambios en la frecuencia de las relaciones sexuales con penetración, y que esta disminución fue más pronunciada entre las personas solteras que entre las parejas. Un objetivo secundario fue examinar si tales cambios en el uso del condón estaban relacionados con la amenaza percibida del COVID-19. Inesperadamente, no hubo indicios de que la disminución en el uso de condones estuviera asociada con la percepción de vulnerabilidad a contraer COVID-19.

Se especuló que la carga de las pautas de salud adicionales impediría el uso de preservativos, y los resultados observados están en línea con esta noción. La fatiga se había asociado negativamente con campañas de sexo seguro anteriormente . Investigaciones emergentes han identificado una fatiga similar relacionada con la cuarentena que disminuye la rigurosidad de seguir las pautas de distanciamiento. “Es posible que los adultos jóvenes, que ya usaban condones de manera irregular, se hayan visto sobrecargados por nuevas fuentes de fatiga de mensajes de salud y, en consecuencia, hayan reducido aún más el uso de condones. De hecho, la fatiga relacionada con la cuarentena es una preocupación distinta, ya que la ignorancia de los consejos de salud que precede a la fatiga sería necesaria para cualquier contacto sexual para gran parte de la muestra actual (que eran en su mayoría solteros o en una relación con una pareja que no cohabitaba)”, indican los especialistas en sus conclusiones.

Tal contacto sexual requiere tolerancia al riesgo, y ésta puede extenderse a las relaciones sexuales sin protección. “Cuando se combina esta línea de razonamiento con el conocimiento previo del uso inconsistente del condón en adultos jóvenes -indica Rebeca Pinkus, de la Escuela de Psicología de la Universidad de Sydney-, los mensajes sobre el uso del condón corren el riesgo de producir efectos contraproducentes, lo que ofrece una explicación de los hallazgos actuales sobre la reducción del uso de condones durante la pandemia”.

Investigaciones adicionales sobre la fatiga relacionada con la cuarentena y sus riesgos asociados pueden fortalecer esta explicación. También puede revelar potencialmente otros comportamientos de riesgo que han empeorado, o han surgido, durante las condiciones de encierro. Un segundo análisis probó la predicción de que un aumento en el uso de condones se asocia positivamente con la vulnerabilidad percibida al COVID-19; esto no fue compatible. En cambio, los cambios en el uso del condón no tuvieron una relación significativa con la vulnerabilidad percibida al COVID-19. Esta enfermedad puede no representar una amenaza adecuada para los jóvenes, debido, en parte, a su sentido general de invulnerabilidad o la naturaleza del virus en sí.

Los análisis también revelaron que las personas solteras, en comparación con las que están en una relación, informaron una disminución más pronunciada en el uso de condones, incluso cuando se registra una reducción en la frecuencia sexual. “Tal resultado es preocupante cuando es probable que las personas solteras tengan contacto sexual con parejas menos conocidas y, posteriormente, puedan continuar la tendencia de aumento de las tasas de ITS, incluso durante la pandemia”, advierte Pinkus. De hecho, gran parte de la literatura sobre invulnerabilidad señala que el sesgo optimista en los adultos jóvenes facilita las conductas de riesgo y el COVID-19 no es una excepción.

(Infobae)