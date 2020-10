Para el campo, las medidas del gobierno son “una tomada de pelo”

En el caso del sector exportador, hará una baja de tres puntos (del 33% al 30) a las retenciones a la soja, en un cronograma que volverá a subirlas paulatinamente hasta que en enero vuelvan a “converger en el 33 por ciento”.

En ese marco, Daniel Pelegrina, Presidente de la Sociedad Rural Argentina, dijo que los anuncios son “una tomada de pelo para el sector productor”.

“No hay confianza, hay una cantidad enorme de dólares en manos de los argentinos, pero lo que no hay es confianza para liquidarlos. Cuando el Gobierno quiere los dólares sale a buscarlos con este tipo de medidas, pero el campo no va a liquidar los granos”, sentenció.

La palabra de la Mesa de Enlace

Por su parte, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) consideró que las medidas anunciadas por el Gobierno son “aisladas e insuficientes”, dado que “no abordan la problemática real de los productores agropecuarios” y “sólo se beneficia a algunos actores”.

Asimismo, señalaron que la falta de dólares es una consecuencia de las “pésimas políticas de exportación que se han tomado, mirando solo la recaudación y desalentando el crecimiento de la producción exportable”.