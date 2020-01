UATRE sugiere convenio con fuerzas de seguridad

POSADAS. Carmelo Rojas, Subdelegado de la UATRE, se comunicó con Misiones Cuatro con el objetivo de contestar a los dichos por parte de la Secretaría General del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), y señaló que “prefiere no entrar en esta clase de debates, porque se trata de desviar las responsabilidades que tiene cada organismo de control” ya que considera que “hubieron muchas reuniones de las distintas asociaciones con diferentes ministros que han pasado y se encontraron con la bandera de terminar con el trabajo en negro, el trabajo infantil, el trabajo riesgoso que nosotros denunciamos permanentemente y eso no se ha visto reflejado” y anticipó que vienen trabajando en un acuerdo con el INYM para lograr un fondo de contención social independiente del fondo Interzafra “que contenga a los trabajadores y entre otras cosas, estamos pidiendo que sea compatible el fondo Interzafra con el trabajo registrado” ya que no pueden percibir la asistencia ante mejores condiciones laborales.

Así mismo dejó constancia de los pedidos que se han elevado a los ministros y gobiernos pasados, sobre la idea de generar un convenio con las fuerzas de seguridad de la provincia y los municipios “para que realmente se empiece a controlar el traslado de trabajadores porque sabemos que el 80% más o menos, se hace en forma tercerizada y esto es de público conocimiento, como así también los accidentes reiterados por la falta de control” y apuntó contra la representante de SUOR, Ana Cubillas, alegando que tienen conocimiento de la falta de ‘poder policial’ como para poder generar una regulación más satisfactoria y que lo que sí está en sus posibilidades, es sostener las denuncias, las cuales según Rojas están al día.

Con respecto al registro de cuadrilleros, expresó que “han solicitado al INYM la habilitación de un registro de los contratistas que permita determinar su domicilio y con qué herramientas cuenta como para poder identificarlos y en caso de accidentes como estos poder saber a quién recurrir” manifestó.