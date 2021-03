El otoño llegó con temperaturas agradables y “la niña” sigue presente

POSADAS. El sábado 20, se produjo el equinoccio de marzo, dando inicio de esa manera, a una nueva estación del año: el otoño.

“Hemos tenido un verano bastante agradable con respecto a temperaturas, un enero extraordinariamente lluvioso, eso permitió que los promedios de temperatura de verano normales, o ligeramente por debajo de los normales”, explicó el director de la Oficina de Prevención Ante Desastres (OPAD), Fabio Cabello.

Y agregó que el fenómeno de la niña sigue presente “sacando el mes de enero, noviembre, diciembre. El mes de febrero y lo que va de marzo, hemos tenido precipitaciones por debajo de lo normal y las temperaturas han venido siendo muy suaves”.

Además, Cabello dijo que antes de comenzar el otoño, las temperaturas “vienen descendiendo de manera paulatina, comportándose de manera normal para esta época del año”.

Con respecto a cómo estará el clima en los próximos días, comentó: “las temperaturas estas semanas van a ser agradables, típicamente otoñales, el miércoles y jueves vamos a tener una máxima de 33 grados. Las temperaturas vienen descendiendo, las mañanas son más frescas, las tardes no son tan calurosas, es un descenso paulatino propio. Por ahora no se ve ninguna ola de calor”, explicó Cabello.