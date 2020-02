Billie Eilish estrenó canción para el nuevo Bond

Billie Eilish es una de las cantantes del momento. Solo en las últimas semanas la joven interprete de “My Strange Addiction” se quedó con el máximo galardón de los premios Grammy e interpretó una emotiva versión de “Yesterday” en los Premios Oscar.

Y, ahora para seguir impulsando su carrera, Eilish dio a conocer su nuevo tema para la próxima película de James Bond.

La nueva canción de Eilish para No time to Die se llama igual que la película y servirá como el tema principal para la última incursión de Daniel Craig como James Bond.

El tema, que fue publicado por la cantante a través de YouTube, mantiene su particular estilo y entre sus frases destacadas plantea que “aunque nunca me verás llorar, simplemente no hay tiempo para morir”.

Podés escuchar la canción a continuación:

